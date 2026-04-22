Desde 2017, la ciudad de Guadalajara organiza GDLUZ, un festival de luces cuya principal inspiración es el folclor mexicano y la identidad jalisciense.

Diversos elementos son interpretados para crear enormes instalaciones artísticas y espectáculos visuales que llaman la atención por su colorido y tamaño.

La edición 2026 se acerca y en Destinos te contamos los detalles.

¿Cuándo será el festival de luces GDLUZ 2026?

Generalmente, el festival de luces GDLUZ se realiza en fechas cercanas al aniversario de la fundación de Guadalajara (14 de febrero), aunque este año se atrasó más de dos meses debido a los trabajos de remodelación en el centro histórico, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Foto: GDLUZ

Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara confirmó que la edición 2026 se llevará a cabo desde mañana, jueves 23, al domingo 26 de abril.

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Las actividades se realizan desde las 7:30 p.m. y hasta las 11:00 p.m., aunque durante todo el día se podrán observar las obras.

¿Dónde estarán las instalaciones del festival de luces GDLUZ 2026?

Como cada año, las experiencias e instalaciones que forman parte del festival de luces GDLUZ estarán en distintos puntos del centro histórico de Guadalajara.

El recorrido es de más de 2 kilómetros y va desde el Hospicio Cabañas —Patrimonio de la Humanidad— hasta la Catedral Metropolitana, pasando por los paseos Hospicio y Alcalde, así como por las plazas de la Liberación, Tapatía, de Armas y Guadalajara.

Foto: GDLUZ

La ruta es completamente peatonal, así que es una buena manera de conocer el corazón de Guadalajara y las atracciones del evento.

¿Qué ver en el festival de luces GDLUZ 2026 de Guadalajara?

El festival de luces GDLUZ 2026 es creación de Altea Emotions, empresa tapatía dedicada a organizar experiencias inmersivas como los parques temáticos Navidalia (en Navidad) y Calaverandia (en Día de Muertos).

Esta edición tendrá más de 30 atracciones —entre iluminación arquitectónica, música en vivo, diseño escénico y shows de tecnología—, repartidas en 5 zonas temáticas:

Foto: GDLUZ

‘Las Artes’ en la explanada del Hospicio Cabañas tendrá instalaciones monumentales —una de ellas inspirada en el mural 'Hombre en Llamas'—, el espectáculo Kopalli, mapping en la fachada e iluminación temática.

‘Los Juguetes’ en Plaza Tapatía tendrá un túnel de luz, luces especiales en diversos spots, instalaciones monumentales de matatenas, una muñeca Lele y un trompo, así como una luna y estrellas iluminadas.

Foto: GDLUZ

En la Plaza Fundadores se creará la zona ‘Los Agaves’, con un pasillo de luz, intervenciones ambientales y estructuras enormes de estas icónicas plantas.

En La Plaza Liberación estará ‘La Fiesta’, con intervenciones lumínicas y multimedia en edificios emblemáticos, como el Templo de San Agustín.

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La zona temática ‘La Música’ se ubicará alrededor de la catedral. Habrá un mapping en la fachada del templo, ballet folclórico, un área con colores neón, un muro interactivo, un escenario para música de DJ y un león gigante elaborado con miles de palillos de madera.

Foto: GDLUZ

En diversos puntos del recorrido habrá escenarios para performances con fuego y música en vivo.

¿Cuánto cuesta entrar al festival de luces GDLUZ 2026?

La entrada al festival de luces GDLUZ 2026 es gratuita.

Consulta más información en Facebook: ‘GDLUZ Festival’.

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