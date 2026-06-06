Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, informó que el director técnico Gabriel Ernesto “Místico” Pereyra, es el nuevo entrenador del Club Correcaminos.

“Bienvenido Gabriel “Místico” Pereyra. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa con Correcaminos”, expresó Anaya la tarde de hoy en redes sociales.

Pereyra, de nacionalidad argentina, acaba de ser campeón de campeones con Tepatitlán, en la temporada 2025-26 de la Liga de Expansión Mx, y campeón vigente del Clausura 2026.

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Pereyra nació el 7 de febrero de 1978 en Santa Fe, Argentina, cuenta con 48 años de edad y con una amplia trayectoria dentro del futbol profesional, tanto como jugador y como director técnico, con carrera en distintos clubes de México, Sudamérica y Centroamérica.

El presidente del Club Correcaminos, Armando Arce Serna, señaló que la llegada de Pereyra forma parte del proceso de reestructuración y fortalecimiento deportivo que impulsa la institución de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el respaldo permanente del rector Dámaso Anaya Alvarado, la cual apuesta por un perfil con experiencia nacional e internacional, liderazgo y resultados comprobados.

Gabriel Ernesto “Místico” Pereyra. Foto: Especial

“Le damos la bienvenida a Gabriel Pereyra a Correcaminos. Confiamos plenamente en su capacidad, experiencia y liderazgo para encabezar esta nueva etapa de nuestro equipo. Estamos convencidos de que su trabajo y visión serán fundamentales para conformar un plantel competitivo y comprometido con los objetivos de nuestra institución y nuestra afición. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo reto profesional”, expresó Arce Serna.

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Con trayectoria en México, Guatemala y Ecuador, Gabriel Pereyra dirigió a instituciones como Atlante, Cafetaleros de Chiapas, Cimarrones de Sonora, Atlético Morelia, Deportivo Malacateco de Guatemala, SD Aucas de Ecuador y recientemente Tepatitlán FC.

En su más reciente etapa como director técnico de Tepatitlán FC durante el Clausura 2026, Pereyra llevó al conjunto alteño a conquistar el campeonato de la Liga BBVA Expansión MX en su primer torneo al frente del equipo, tras superar en la final a la Jaiba Brava. Posteriormente se impuso al mismo equipo en el Campeón de Campeones.

Como futbolista profesional, el ‘Místico’ militó en clubes como River Plate, Cruz Azul, Atlante, Morelia y Puebla. Dentro de su palmarés destacan campeonatos de liga con River Plate en Argentina y el histórico título de Liga MX obtenido con Atlante en el Apertura 2007, además de conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf en la temporada 2008-2009.

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