Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Club Correcaminos anunció la contratación del director técnico argentino Gabriel Ernesto “Místico” Pereyra, entrenador que acaba de ser campeón de campeones con Tepatitlán, en la temporada 2025-26 de la Liga de Expansión MX, y campeón vigente del Clausura 2026.

Pereyra nació el 7 de febrero de 1978 en Santa Fe, Argentina, cuenta con 48 años de edad y con una amplia trayectoria dentro del futbol profesional, tanto como jugador y como director técnico, con carrera en distintos clubes de México, Sudamérica y Centroamérica.

El presidente del Club Correcaminos, Armando Arce Serna, mencionó que la llegada de Pereyra forma parte del proceso de reestructuración y fortalecimiento deportivo que impulsa la institución de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el respaldo permanente del rector Dámaso Anaya Alvarado, la cual apuesta por un perfil con experiencia nacional e internacional, liderazgo y resultados comprobados.

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“Le damos la bienvenida a Gabriel Pereyra a Correcaminos. Confiamos plenamente en su capacidad, experiencia y liderazgo para encabezar esta nueva etapa de nuestro equipo. Estamos convencidos de que su trabajo y visión serán fundamentales para conformar un plantel competitivo y comprometido con los objetivos de nuestra institución y nuestra afición. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo reto profesional”, expresó Arce Serna.

Con trayectoria en México, Guatemala y Ecuador, Gabriel Pereyra dirigió a instituciones como Atlante, Cafetaleros de Chiapas, Cimarrones de Sonora, Atlético Morelia, Deportivo Malacateco de Guatemala, SD Aucas de Ecuador y recientemente Tepatitlán FC.

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En su más reciente etapa como director técnico de Tepatitlán FC durante el Clausura 2026, Pereyra llevó al conjunto alteño a conquistar el campeonato de la Liga BBVA Expansión MX en su primer torneo al frente del equipo, tras superar en la final a la Jaiba Brava. Posteriormente se impuso al mismo equipo en el Campeón de Campeones.

Como futbolista profesional, el ‘Místico’ militó en clubes como River Plate, Cruz Azul, Atlante, Morelia y Puebla. Dentro de su palmarés destacan campeonatos de liga con River Plate en Argentina y el histórico título de Liga MX obtenido con Atlante en el Apertura 2007, además de conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf en la temporada 2008-2009.