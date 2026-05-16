Gustavo Gutiérrez ya probó las mieles de la Liga MX, por lo que tiene el anhelo de volver. Si no logra hacerlo por su propia cuenta, confía en que lo hará con la reinstauración del ascenso.

“Ojalá que regrese, sería un sabor diferente que le daría a la Liga de Expansión, le hace falta para que haya interés. Ahorita está la final y la realidad es que casi no se le da el valor real, [pero] teniendo el ascenso sería diferente, sería lo mejor”, afirmó.

Aceptó que, “por más dinero que te brinden” al conquistar el título, falta ese “extra” que necesitan los jugadores para competir de otra manera.

“Imagínate la motivación para los jugadores, todo cambiaría teniendo la oportunidad de ascender. Ahorita sabes que eres campeón, pero bueno… no hay un ascenso, no hay una motivación diferente [porque] sigues estando en la misma Liga”, lamentó.

No obstante, el líder del Tepatitlán señaló que la fase final de cada torneo les permite estar en la vitrina de los clubes de la Liga MX.

“Nosotros sabemos que un equipo de Primera División te puede ver estando en la Liguilla y siempre tratamos de hacer las cosas para lograr cosas importantes. Damos lo mejor”, añadió.

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