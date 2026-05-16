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El 25 de mayo de 2025, Gustavo Gutiérrez fue presentado con bombo y platillo como refuerzo del Tepatitlán.

Su llegada a los Alteños marcaba el regreso a casa, luego de haber jugado con el Toluca de la Liga MX y el Cancún FC de la Liga de Expansión.

Al ser originario de este municipio de Jalisco, el portero tricolor es consciente del compromiso que tiene y lo acepta con orgullo.

“La verdad es mucha motivación, [porque] me siento privilegiado de poder estar en casa y jugar. Obviamente, sé que tengo una responsabilidad social, [pero] estoy comprometido con ello”, se sinceró.

Gus disfruta desempeñar su profesión cerca de sus seres queridos y aceptó que está “en un buen momento deportivo y humano.

“Estoy con mi familia, mi esposa y mis amigos, los tengo cerca; eso me llena de tranquilidad. Termina un partido y puedo verlos en la tribuna, salgo y me dicen qué opinan y cómo vieron el juego”, compartió.

También habló acerca del rol que desempeña dentro del vestidor: “Trato de aportar la poca o mucha experiencia que tengo y trato de ser exigente, en el buen sentido de la palabra”.

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