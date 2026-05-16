El Tepatitlán está a únicamente 90 minutos de conquistar el segundo título de la Liga de Expansión MX en su historia. Esta noche, en el Tepa Gómez, puede alcanzar la gloria.

Luego de empatar (0-0) en el juego de ida, en la casa de la Jaiba Brava el sábado pasado, ahora los Alteños tratarán de levantar el trofeo frente a su público. Ese es el único propósito que tienen en mente los jugadores.

“El objetivo es buscar el campeonato, no hay de otra; la gente del Tepa te lo exige y esperemos que se dé. Estamos trabajando para lograr las expectativas que la afición tiene sobre nosotros y vamos a tratar de darle una alegría [porque], eso es lo más importante”, declaró Gustavo Gutiérrez en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El portero y capitán del conjunto de los Altos de Jalisco confía en que “va a llegar el campeonato” porque, al interior del grupo, son conscientes de la responsabilidad que tienen y trabajan por la misma meta.

“[Tenemos] el compromiso de superarnos, crecer cada día más, estar mejor preparados para poder brindar lo mejor y dar un mejor espectáculo. Priorizamos el grupo, estamos bien y somos un equipo fuerte”, aseguró.

El arquero mexicano habló de los “cambios internos por el bien del club” que se hicieron y resaltó que fueron “para bien”.

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