De defensa y portero a gladiador: la transformación de Cancerbero en la lucha libre

Entrega, disciplina y pasión se resumen en la figura de Cancerbero, gladiador del Consejo Mundial de Lucha Libre que en 2026 celebra tres décadas como esteta profesional.

Lo que pocos imaginan es que antes de abrazar el pancracio, Cancerbero brillaba en el futbol llanero, donde era considerado una estrella. Sin embargo, la llamada de la lucha libre fue más fuerte y lo llevó a cambiar el balón por la máscara.

Hoy, su voz revive los recuerdos de cómo dejó atrás las canchas de balompié para conquistar los cuadriláteros.

“Jugaba en el clásico equipo del barrio, me alejé por sumarme a la lucha libre. En el futbol llanero era defensa, tenía muy buena ubicación en la cancha y era de esos hombres líderes en el campo. Luego, también tuve participación en un equipo de futbol rápido, tenía muy buen nivel como portero, tanto que llegué a Necaxa; estaba en una escuela y demostré mi talento”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El enmascarado, seguidor del América, recordó que en su niñez tuvo la oportunidad de ver al equipo azulcrema en su máximo esplendor. Sin embargo, fue Antonio Carlos Santos la figura que lo marcó profundamente, gracias a su talento y capacidad dentro del campo.

“Yo veía al América y me gustaba en 1985 Antonio Carlos Santos; él marcó mi niñez, ese equipo era brillante. Recuerdo que veía al brasileño y pensaba que era lo máximo por su talento y el gol que le daba al equipo”, comentó.

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