Irapuato, Gto. - Un niño de 8 años murió y una niña de 9 años resultó herida durante un ataque armado a un joven, que también sufrió lesiones, la tarde de este sábado en la colonia Las Huertas.

Esta es la tercera balacera en un mes en la ciudad de Irapuato, en donde menores de edad son víctimas colaterales en balaceras y pierden la vida.

La tarde de este 6 de junio, dos motociclistas interceptaron a un hombre de 26 años entre las calles Fresa y Ciruelo y, al tenerlo cerca, le dispararon.

El joven cayó por las lesiones, en tanto que las balas alcanzaron a un niño y a una niña que jugaban en la calle.

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Paramédicos acudieron al lugar ante los reportes que llegaron al Sistema 911 sobre el hecho violento; al revisar a las personas baleadas, mencionaron que el niño de 8 años había muerto, en tanto que las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital.

Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la escena para comenzar las investigaciones.

Exigen justicia

Mientras las autoridades daban inicio a una nueva indagatoria por el homicidio del niño, familias y vecinos de la colonia 18 de Agosto realizaron una marcha para exigir justicia para Valentína, de 7 años, asesinada el pasado 26 de mayo.

Con globos blancos, decenas de infantes se unieron al reclamo.

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El joven cayó por las lesiones, en tanto que las balas alcanzaron a un niño y a una niña que jugaban en la calle. | Foto: Pixabay

La movilización partió del bulevar Guerrero, en las inmediaciones del parque Irekua, hasta el Centro.

El jueves 5 de junio, un juez penal vinculó a proceso penal a Josué Alejandro "N", conocido como "El Coreano", presunto asesino de la niña Valentina, y probable responsable de las lesiones provocadas a dos niños.

La Fiscalía General del Estado informó que se le imputan los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

A las 4:00 de la tarde, el día de los hechos, las víctimas de iniciales V.S.B.E., G.G.D.E. y H.G.S.E. jugaban en un establecimiento (tienda de abarrotes), a donde arribó un automóvil conducido por el imputado, quien descendió de la unidad y abrió fuego de manera directa al inmueble, hiriendo gravemente a los tres menores que se encontraban en el interior.

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"El Coreano" escapó a bordo del vehículo, mientras que los tres infantes de 4, 7 y 14 años de edad fueron trasladados de emergencia a una clínica, donde minutos más tarde se reportó el fallecimiento de Valentina debido a la gravedad de sus lesiones.

El presunto homicida fue perseguido mediante monitoreos de cámaras de seguridad y capturado después de su presunta intervención en el hecho criminal.

El pasado 30 de abril, una niña de 3 años murió en un tiroteo registrado en el exterior de una casa de la colonia Las Huertas Tercera Sección, en donde hirieron a un hombre adulto.

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JACL/cr