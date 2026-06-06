Estados | 06-06-26 | 20:40 | Actualizada | 06-06-26 | 20:40 |

Irapuato, Gto. - y una niña de 9 años resultó herida durante a un joven, que también sufrió lesiones, la tarde de este sábado en la colonia Las Huertas.

Esta es la tercera en un mes en la ciudad de , en donde menores de edad son víctimas colaterales en balaceras y pierden la vida.

La tarde de este 6 de junio, dos motociclistas interceptaron a un hombre de 26 años entre las calles Fresa y Ciruelo y, al tenerlo cerca, le dispararon.

El joven cayó por las lesiones, en tanto que las balas alcanzaron a un niño y a una niña que jugaban en la calle.

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Paramédicos acudieron al lugar ante los reportes que llegaron al Sistema 911 sobre el hecho violento; al revisar a las personas baleadas, mencionaron que el niño de 8 años había muerto, en tanto que las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital.

Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la escena para comenzar las investigaciones.

Exigen justicia

Mientras las autoridades daban inicio a una nueva indagatoria por el homicidio del niño, familias y vecinos de la colonia 18 de Agosto realizaron una marcha para exigir justicia para Valentína, de 7 años, asesinada el pasado 26 de mayo.

Con globos blancos, decenas de infantes se unieron al reclamo.

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El joven cayó por las lesiones, en tanto que las balas alcanzaron a un niño y a una niña que jugaban en la calle. | Foto: Pixabay
El joven cayó por las lesiones, en tanto que las balas alcanzaron a un niño y a una niña que jugaban en la calle. | Foto: Pixabay

La movilización partió del bulevar Guerrero, en las inmediaciones del parque Irekua, hasta el Centro.

El jueves 5 de junio, un juez penal vinculó a proceso penal a Josué Alejandro "N", conocido como "El Coreano", presunto asesino de la niña Valentina, y probable responsable de las lesiones provocadas a dos niños.

La Fiscalía General del Estado informó que se le imputan los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

A las 4:00 de la tarde, el día de los hechos, las víctimas de iniciales V.S.B.E., G.G.D.E. y H.G.S.E. jugaban en un establecimiento (tienda de abarrotes), a donde arribó un automóvil conducido por el imputado, quien descendió de la unidad y abrió fuego de manera directa al inmueble, hiriendo gravemente a los tres menores que se encontraban en el interior.

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"El Coreano" escapó a bordo del vehículo, mientras que los tres infantes de 4, 7 y 14 años de edad fueron trasladados de emergencia a una clínica, donde minutos más tarde se reportó el fallecimiento de Valentina debido a la gravedad de sus lesiones.

El presunto homicida fue perseguido mediante monitoreos de cámaras de seguridad y capturado después de su presunta intervención en el hecho criminal.

El pasado 30 de abril, una niña de 3 años murió en un tiroteo registrado en el exterior de una casa de la colonia Las Huertas Tercera Sección, en donde hirieron a un hombre adulto.

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JACL/cr

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