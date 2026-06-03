Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) justificará la falta a los alumnos y alumnas que no acudan a clases el 11 de junio de 2026, fecha en la que será la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA.

La justificación no aplica para el docente ni administrativo de los planteles, puesto que la SEG determinó que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad en todas las instituciones públicas y privadas de educación básica, media superior y superior de la entidad.

“La Secretaría de Educación de Guanajuato reafirma su compromiso con el aprendizaje, la permanencia escolar y el cumplimiento del calendario educativo, por lo que las escuelas mantendrán sus actividades académicas en los horarios establecidos”, anunció en un comunicado luego de que en redes circuló un documento presuntamente de la dependencia que en el que daba a conocer que el 11 de junio no habría clases en el turno vespertino y que en el matutino saldrían de clases a las 12:00 horas.

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“En reconocimiento a que la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un acontecimiento de interés para muchas familias, se respetará la decisión de madres, padres y tutores respecto a la asistencia de sus hijas e hijos a los centros escolares durante esa jornada”.

Precisó que, en estos casos, la inasistencia no será contabilizada como falta ni generará afectaciones académicas para las y los estudiantes.

En ese contexto destacó la medida privilegiando siempre el diálogo y la comunicación entre las familias y las autoridades educativas.

“El Gobierno de la Gente reconoce la importancia de fortalecer tanto la educación como la convivencia familiar, promoviendo decisiones responsables que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Guanajuato”, acotó.

dmrr