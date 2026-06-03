Nezahualcóyotl, Méx.-Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Ricardo “N”, alias “El Richard”, por su posible participación en un quíntuple homicidio y quien además se encuentra relacionado con los asesinatos de una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia mexiquense y el del líder de la organización “Rutas Hermanas”, hechos registrados en fechas distintas en Nezahualcóyotl.

De acuerdo con las averiguaciones de la FGJEM, el pasado 17 de junio del 2023, Ricardo “N” y dos sujetos más arribaron a la colonia Las Maravillas, lugar en donde se encontraban las cinco víctimas y sacaron armas de fuego que accionaron en su contra, privándolas de la vida.

Después dejaron una cartulina con un mensaje intimidatorio y huyeron del lugar.

El agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes que permitieron identificar a este individuo como posible responsable de este ilícito, por lo que solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión en su contra.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y de la fiscalía mexiquense cumplimentaron el mandamiento judicial por un delito diverso, por lo que Ricardo “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez.

Luego de analizar los datos de prueba recabados y aportados el agente del Ministerio Público, el impartidor de justicia determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio en agravio de cinco víctimas, por lo que determinó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Un líder transportista y una agente del Ministerio Publico, entre sus víctimas

De acuerdo a la FGJEM, Ricardo “N”, estaría relacionado con al menos dos homicidios más, el de una servidora pública de esa institución y el del líder transportista de “Rutas Hermanas”.

En septiembre de 2023, la víctima, quien desempeñaba funciones en la Fiscalía Especializada Contra Homicidios, viajaba a bordo de un vehículo oficial en la avenida Adolfo López Mateos, del municipio de Nezahualcóyotl, momento en que, presuntamente fue interceptada por un sujeto identificado como David “N”, alias “El Oso Yogui” y Ricardo “N”, alias “El Richard”, quienes iban a bordo de una motocicleta que, a su vez, era escoltada por un vehículo marca Dodge, tipo Attitude, conducido por Carlos Eduardo Arias Santiago.

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En algún momento Ricardo “N” habría realizado detonaciones de arma de fuego en contra de la víctima, causándole la muerte, para después huir del lugar.

Por esos hechos, Carlos Eduardo Arias Santiago ya fue sentenciado a 55 años de prisión.

El otro homicidio se registró el 26 de noviembre de 2023, en calles de ese mismo municipio, cuando este sujeto, en compañía de otro cómplice abordaron a la víctima, quien era conductor de transporte público y líder de la organización “Rutas Hermanas”, y con armas de fuego le dispararon en diversas ocasiones, la víctima fue traslada a un hospital de la zona donde perdió la vida, derivado de esta agresión.

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