Autoridades capitalinas retiraron las vallas metálicas que habían sido colocadas en la calle peatonal de Francisco I. Madero, esquina con Eje Central, por el plantón de la CNTE, luego de la protesta que ayer realizados comerciantes de que esta barrera limitada el acceso de sus clientes y registraban pérdidas económicas.

Este miércoles ya no está la barrera en dicho punto pero calles más adelante permanece una valla a la altura de la calle Simón Bolivar donde persiste el filtro para poder ingresar a ese tramo.

“Bolsas y mochilas abiertas” gritan los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a las personas que hacen fila para continuar su camino hacia al Zócalo capitalino.

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Retiran vallas en Madero tras protestas de comerciantes. Foto: Arturo Ordaz Díaz

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que esta es la única entrada a la Plaza de la Constitución para el público, ya que el acceso sobre Tacuba y República de Brasil es sólo para empleados de gobierno con identificación en mano.

Una vez dentro del perímetro, sólo se puede caminar por el estrecho peatonal, ya que el Zócalo está cerrado con vallas de metal.

Aunque algunos comercios joyeros están abiertos, sus locales se mantienen vacíos o con poca afluencia, mientras otros definitivamente no alzaron sus cortinas.

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Retiran vallas en Madero tras protestas de comerciantes. Foto: Arturo Ordaz Díaz

El cerco metálico a la Plaza de la Constitución se extiende hasta la calle Cinco de Febrero y Venustiano Carranza, donde hay un pequeño pasillo que se comparte entre peatones, motocicletas, diablitos y demás. “Cómo se le ocurre meterse por aquí si no cabe”, le gritó una señora a un trabajador de limpia que intentaba cruzar con un bote de basura.

El perímetro cerrado se mantiene hasta la calle Correo Mayor, donde hay un dispositivo de elementos de la SSC resguardando las espaldas de Palacio Nacional.

No hay otra entrada por el lado sur del Zócalo, por lo que los transeúntes tienen que caminar hasta Donceles y salir al Eje Central para después intentar ingresar por Francisco I. Madero.

LL