La época de cempasúchil se adelantó en la Ciudad de México, con miles de flores anaranjadas que decoran el Paseo de la Reforma, prácticamente cinco meses antes de lo acostumbrado, a casi una semana de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Para ello, productores de Xochimilco adelantaron la cosecha de esta flor. Así lo anunció la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza por un video que compartió en redes sociales, junto a productores de San Luis Tlaxialtemalco, donde indicó que desde noviembre del año pasado se planteó a la jefa de Gobierno abrir una temporada de cempasúchil para recibir a los turistas internacionales.

“De ahí nació la idea de abrir una temporada nueva de cempasúchil que se ensemilló más o menos por ahí de febrero o marzo y hoy ya estamos viendo el esplendor de la floración”, explicó.

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Afirmó que fue “un reto” ya que nunca se había plantado cempasúchil en esta época, pero se logró una producción de 18 mil plantas, que forman parte del millón de plantas a las que se comprometió la administración capitalina para decorar las principales avenidas de la CDMX.

En mayo pasado, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó una licitación para la adquisición de plantas de ornato para embellecimiento de las áreas verdes, avenidas principales y camellones de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026.

En el documento publicado en la Gaceta Oficial, se detallaron las plantas que servirán para decorar la CDMX rumbo a la justa deportiva, entre las que destacaron 120 mil piezas de cada una de las siguientes flores: geranios, lavanda, romero, miguelito, malvón y belén de guinea; además de 478 mil 909 piezas de cempasúchil.

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Ayer, personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) aprovechó el cierre que hicieron representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Reforma para colocar el cempasúchil.

Los trabajadores de la Secretaría de Obras aprovecharon el cierre de Reforma para semblar la tradicional flor. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

Las personas que pasaban cuestionaron que eran ejemplares “chinos” y no de pétalos, como se identifica a la flor de cempasúchil original mexicana, pero trabajadores dijeron a EL UNIVERSAL que son cultivadas por habitantes de Xochimilco.

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