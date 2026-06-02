La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá este martes su jornada de movilizaciones en la capital del país, mientras continúan las negociaciones con el Gobierno Federal para atender sus demandas relacionadas con la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reinstalación de mesas de diálogo de alto nivel y la atención a diversos planteamientos laborales y educativos.

De acuerdo con los acuerdos alcanzados durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), concluida durante la madrugada de este martes en la sede nacional de la organización, la CNTE confirmó su asistencia a la reunión programada a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Como parte de su plan de acción, los docentes anunciaron una conferencia de prensa en las instalaciones de Gobernación y posteriormente un bloqueo a partir de las 11:00 horas en Paseo de la Reforma y Circuito Interior, el cual permanecerá mientras se desarrolla la mesa de diálogo con autoridades federales. Integrantes de la Sección XXII de Oaxaca tienen prevista una concentración desde las 10:30 horas en la Estela de Luz para dirigirse al punto de protesta.

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Mantienen plantón y bloqueos en el Centro Histórico

Tras la movilización realizada el lunes desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, los integrantes de la CNTE instalaron un plantón en diversos puntos del Centro Histórico, donde permanecen ocupando vialidades estratégicas.

Los bloqueos y campamentos se mantienen en:

Uruguay y San Jerónimo.

Madero y Bolívar.

5 de Mayo y Bolívar.

Tacuba y Allende.

Bolívar, entre 16 de Septiembre y Donceles.

Calle 5 de Mayo hasta Eje Central.

Además, durante la madrugada comenzaron a instalarse casas de campaña en las calles de República de Brasil, Belisario Domínguez y República de Cuba, donde se reportó la presencia inicial de aproximadamente 500 integrantes de la Sección XXII de Oaxaca.

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Accesos restringidos al Zócalo

Autoridades capitalinas mantienen resguardado el primer cuadro de la ciudad mediante vallas metálicas reforzadas colocadas en los accesos a la Plaza de la Constitución. Actualmente, únicamente se permite el ingreso de personal autorizado y funcionarios por las calles de Tacuba y República de Brasil.

Alternativas viales

Ante las afectaciones en el Centro Histórico y los bloqueos previstos en la zona de Reforma, autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar rutas alternas como:

Circuito Interior (en tramos no afectados por las movilizaciones).

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Fray Servando Teresa de Mier.

José María Izazaga.

Viaducto Miguel Alemán.

Avenida Chapultepec.

Congreso de la Unión.

Eje Central Lázaro Cárdenas, considerando cierres intermitentes en la zona centro.

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Se recomienda a la población anticipar sus traslados, utilizar el transporte público cuando sea posible y mantenerse informada sobre los cierres viales y modificaciones al tránsito derivadas de las movilizaciones magisteriales.

Exigen diálogo directo con la Presidencia

Entre los acuerdos adoptados por la CNTE destaca la exigencia de reinstalar una mesa de negociación encabezada directamente por la presidenta de la República, así como garantizar la no represión de las manifestaciones, la reparación de daños derivados de recientes enfrentamientos y la continuidad de las mesas tripartitas con carácter resolutivo.

La organización también acordó fortalecer el plantón nacional instalado en el Zócalo y coordinar futuras acciones en el marco de la huelga nacional que mantiene desde hace varias semanas.

LL