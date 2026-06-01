La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) explicó que el cambio de color en infraestructura vial tiene la función de preservar su vida útil y dar mantenimiento, y advirió que no hay ninguna instrucción del Gobierno de la Ciudad de México orientada en sustituir o modificar de manera generalizada los colores de la infraestructura pública de la capital.

En una tarjeta informativa, la dependencia a cargo de Raúl Basulto expusó que el caso que ha circulado en las últimas horas sobre la pintura morada en infraestructura vial de la CDMX se trató de una intervención realizada por una empresa contratista que no correspondía plenamente a los criterios técnicos y de seguridad vial.

“Respecto al caso que ha generado publicaciones recientes, se trató de una intervención realizada por una empresa contratista durante trabajos de mantenimiento en un tramo específico de infraestructura vial. Como parte de la supervisión permanente de estas labores, se identificó que la aplicación realizada por la empresa no correspondía plenamente a los criterios técnicos y de seguridad vial establecidos para dicha intervención, por lo que se le instruyó realizar los ajustes correspondientes conforme a la normatividad aplicable, entre ellas la NOM-034-SCT2/SEDATU- 2022, que establece los lineamientos oficiales para señalización y dispositivos viales”, precisó la dependencia.

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Foto: Osmar Alvarado | El Universal / Gráfico.

En el documento, publicado en sus redes sociales, la Secretaría afirmó que las acciones de conservación y mantenimiento que se realizan en la infraestructura de la CDMX tienen el propósito de preservar la funcionalidad, seguridad y vida útil.

Asimismo, señaló que todos los trabajos ejecutados por empresas contratistas están sujetos a supervisión técnica y al cumplimiento de las especificaciones y normas vigentes.

“La Sobse reitera que este caso corresponde a una intervención específica asociada a trabajos de mantenimiento y no representa una política general del Gobierno de la Ciudad de México respecto a los colores de la infraestructura pública”, precisó.

“No estamos pintando de más”: Brugada sobre infraestructura morada

Más temprano, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que su administración no está pintando de más y se respeta la normatividad que corresponde.

Cuestionada sobre el cambio de color morado a amarillo en algunos tramos del Circuito Interior, Brugada Molina reiteró que se trata de una campaña en la que ahora se dirá que están repintando la ciudad. Asimismo, aseguró que se pintará donde se pueda hacer.

“Nosotros estamos respetando todo aquello que nos marca la normatividad que tenemos que respetar. No estamos pintando de más, ni mucho menos. Entonces, es parte de toda una campaña, que quieren ahora decir que vamos a repintar la ciudad. Eso no va a ser así. Simplemente se va a respetar lo que se tiene que respetar, y vamos a pintar en algunos lados, en donde lo podemos hacer, para transformar el espacio público; para darle mayor visibilidad”, afirmó.

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