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Cientos de usuarios buscan diversas maneras de trasladarse a sus destinos, tras la ausencia del servicio provisional de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) afuera de la estación del Metro Pino Suárez, en el Centro de la Ciudad de México.
Lo anterior tras la suspensión del servicio en la Línea 2 entre las estaciones Pino Suárez y Xola debido al aceleramiento de los trabajos de remodelación que deben estar antes del arranque del Mundial, este 11 de junio.
Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar la confusión entre los pasajeros, quienes forman largas filas para tomar los camiones de transporte público concesionado de color morado que van rumbo a Tasqueña, los cuales cobran un pasaje mínimo de 9 pesos con 50 centavos.
“Me dijeron que los RTP salían de la calle Lucas Alamán, pero no hay nada. Mejor nos regresamos”, relató Laura, quién lleva más de hora y media esperando un transporte y se dirige hasta Xochimilco.
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“Yo pensé que esta era la fila para el RTP, no sabía que esta era para los camiones morados”, dijo Carlos, quien se esperó más de media hora en una cola que daba la vuelta hasta casi llegar sobre José María Izazaga y 20 de noviembre.
A unos 500 metros de distancia de la estación Pino Suárez, en la intersección entre Chimalpopoca, Diagonal 20 de Noviembre y Cinco de Febrero, está una fila de camiones verdes de la RTP donde pocos usuarios los abordan con dirección a Tasqueña.
Sin embargo, no avanzan muy rápido por el intenso tránsito que hay en la zona, así como por los cortes viales que mantienen los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Estas afectaciones en el servicio continuarán hasta el jueves cuatro de junio, a partir de esa fecha, la Línea 2 operará con regularidad, a excepción de San Antonio Abad, Portales y Nativitas.
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cr
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