Pachuca. - El Parque Nacional Los Mármoles dio a conocer un video captado mediante cámaras trampa en el que se corrobora la presencia de un yaguarundi, también conocido como onza, lo que representa uno de los avistamientos más importantes para la conservación de la fauna silvestre y evidencia que en esta área habitan las seis especies de felinos silvestres que existen en el país.

De acuerdo con Álvaro Pérez Hernández, técnico operativo de Conservación y Manejo del Parque Nacional Los Mármoles, ubicado en Hidalgo, las imágenes fueron obtenidas mediante cámaras trampa instaladas como parte del monitoreo permanente de la fauna que habita en esta área natural protegida.

Explicó que, aunque el avistamiento se registró en octubre del año pasado, fue hasta ahora en que se decidió difundirlas como una medida de protección ante la caza furtiva.

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Precisó que las personas dedicadas a esta actividad suelen seguir de cerca la información relacionada con especies silvestres, lo que puede poner en riesgo a los animales. Por ello, el contenido se dio a conocer una vez que se consideró seguro para los ejemplares que transitan por la zona.

Indicó que esta medida forma parte de los protocolos de protección.

Dan a conocer en la avistamiento de un Yaguarundi en el Parque Nacional, los Mármoles en Hidalgo. Con ellos se confirma que en este lugar habitan las seis especies de felino silvestres que hay en el país. pic.twitter.com/UWeELwtoBK — dinorath (@tharonid1) June 2, 2026

Asimismo, señaló que la presencia del yaguarundi no debe interpretarse como una señal de desplazamiento o invasión de hábitat, sino como un indicador positivo que confirma que esta especie continúa en la región.

Destacó que se trata de un felino extremadamente escurridizo, por lo que es uno de los animales más difíciles de observar y documentar en vida silvestre.

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Asimismo, explicó que con este registro se confirma la presencia en el Parque Nacional Los Mármoles de jaguar, puma, tigrillo, gato montés, ocelote y yaguarundi, lo que convierte a esta área natural en una de las más importantes para la conservación de felinos en el país.

Señaló que no es posible estimar con precisión el número de ejemplares de cada especie. Explicó que, en el caso de los pumas, al no contar con manchas o patrones distintivos en su pelaje, resulta complicado identificar individuos específicos.

En contraste, se tiene conocimiento de que el tigrillo presenta una población más amplia, mientras que del jaguar únicamente se tiene registro de un ejemplar, por lo que resulta fundamental fortalecer las acciones para su conservación.

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