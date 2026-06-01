Serena Williams regresa al tenis profesional a los 44 años de edad tras casi cuatro años alejada del deporte.

La campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales aceptó una invitación de wild card para jugar dobles en el próximo torneo sobre césped del Queen’s Club, anunció el lunes el circuito femenino de la WTA.

Williams también publicó un mensaje en redes sociales: “Supongo que todo el mundo escuchó la noticia”, publicó en el texto. Incluyó un video en el que sonaba su teléfono y, durante el cual, la estadounidense dice: “Tengo que cambiar mi número”.

El torneo del Queen’s Club comienza el próximo lunes y la WTA indicó que Williams jugará “con una compañera que se anunciará oportunamente”.

Lee también La advertencia de Javier Aguirre que quedó en el olvido al revelar la lista de la Selección Mexicana

Un regreso sobre césped alimentará las especulaciones de que Williams también planea competir en Wimbledon, que comienza el 28 de junio. Ha ganado siete títulos de individuales en el All England Club.

“El Queen’s Club se siente como el lugar perfecto para comenzar este próximo capítulo", dijo Williams en un comunicado. "El césped me ha brindado algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más icónicos del deporte”.

Williams no compite desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, Williams comentó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

Lee también La historia de "El Equipo Tricolor", tema de México en el Mundial 86

“Serena llevó el juego a otro nivel y es increíble para el deporte que esté ampliando los límites y regresando”, declaró la legendaria Martina Navratilova, la anterior exnúmero 1 de mayor edad en emprender un regreso tras el retiro, a los 43 años y 10 meses.

“Para muchas de las jugadoras más jóvenes, nunca tuvieron la oportunidad de enfrentarla; algunas quizá nunca la vieron por televisión, así que será una experiencia nueva y emocionante”, agregó.