La canción “El Equipo Tricolor” se convirtió en uno de los símbolos más representativos del Mundial de México 1986, una justa que marcó una época tanto en lo deportivo como en lo cultural.

Interpretada por los propios jugadores de la Selección Mexicana, el tema logró conectar de inmediato con la afición al transmitir cercanía, identidad y orgullo nacional en un momento en el que el futbol era un factor de unión en el país.

Su éxito radicó, en la autenticidad que proyectaba. No se trataba de un producto únicamente comercial, sino de una pieza en la que los futbolistas se involucraron directamente, lo que permitió que los aficionados se sintieran más identificados con sus ídolos.

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La combinación de un ritmo pegajoso con una letra sencilla hizo que la canción fuera fácil de recordar y cantar, convirtiéndola rápidamente en un himno popular.

Durante el torneo, “El Equipo Tricolor” acompañó el ambiente festivo que se vivía en las calles, estadios y medios de comunicación. Sonaba constantemente en la radio, en programas de televisión y en los hogares mexicanos.

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Con el paso de los años, la canción no ha perdido vigencia y se mantiene como un referente nostálgico cada vez que se habla del Mundial de 1986. Para muchos aficionados, escucharla es revivir una de las etapas más emblemáticas del futbol mexicano.