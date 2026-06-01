Acapulco, Guerrero.- A nombre del pueblo y gobierno guerrerense, la mandataria Evelyn Salgado Pineda (Morena) rindió homenaje a los marinos por su contribución a la defensa de la soberanía marítima y reconoció que, sin importar las condiciones, siempre están presentes cuando la población los necesita.

Dijo que “cada primero de junio recordamos una historia que nació en el mar y que sigue dando orgullo a nuestra nación, una historia de trabajo, de identidad y de servicio, ligada a la grandeza de quienes han dedicado su vida a servir desde cada puerto, cada costa y cada embarcación”.

En la ceremonia del 84 aniversario del Día de la Marina Nacional, celebrada en el buque MarinaBus Acapulco 1, le acompañaron el Jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval, Joel Sandoval Gómez, así como autoridades civiles, navales y militares.

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Salgado Pineda expresó su reconocimiento a las mujeres y hombres de mar que contribuyen a construir, fortalecer y engrandecer la vía marítima en México; de manera particular se refirió a la labor que realiza la Marina Armada de México, como una institución que sirve con honor, que protege las costas y siempre está presente en los momentos en que la población la ha necesitado.

Su labor queda plasmada en cada tarea de construcción, en las acciones de seguridad, en el cuidado de los puertos y en la presencia permanente de una institución que trabaja para proteger a las familias.

La gobernadora suriana refirió que “su trabajo enaltece a México, fortalece a Guerrero y nos recuerda que servir a la Patria es una de las formas más altas de servir a nuestro pueblo”.

“Seguiremos caminando de la mano, con la convicción de que el servicio, la unidad y el amor al pueblo son la ruta para seguir construyendo un Guerrero más fuerte, un Guerrero más seguro y más solidario”, aseveró.

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A su vez, el Jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval dio lectura al mensaje oficial del Secretario de Marina y del Alto Mando de la Armada de México, en donde enfatizó que esta es una fecha emblemática, donde se celebra la consolidación del Poder Marítimo Nacional y se reconoce a todas las personas que hacen posible que México navegue con seguridad, desarrollo y soberanía.

“Hoy, México reconoce a su gente de mar, a quienes hacen del océano una ruta de trabajo, servicio y esperanza. Y a quienes, desde un puerto, una cubierta, una patrulla oceánica, un muelle, una plataforma o una embarcación pesquera, contribuyen diariamente al desarrollo nacional”, especificó.

Y se dio lectura de evocación a los marinos, quienes en cumplimiento de su deber ofrendaron su vida al mar, y se llevaron a cabo los honores fúnebres.

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