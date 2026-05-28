Luego de reunirse con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, el senador Félix Salgado Macedonio advirtió que a él no lo pueden bajar de una eventual candidatura al gobierno de Guerrero “porque no me he subido y calladito me veo más bonito”.

En entrevista, el legislador morenista y padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda negó que Montiel le haya leído la cartilla o cerrado la puerta a competir por la gubernatura y dejó al pueblo guerrerense la decisión de quién será su siguiente gobernante.

Reafirmó que a pesar de que no ha expresado públicamente si buscará o no ser gobernador de dicha entidad, la prohibición del partido político a postular familiares directos de un gobernador o gobernadora se trata de un lineamiento, no estatuto, que no puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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“Usted sabe que ningún estatuto puede estar condicionando la Constitución. Mis derechos son constitucionales, tengo derechos. Sin embargo, yo tengo 70 años, suficientes para no pelearme con nadie. Yo ya no estoy (para) pelearme con nadie. Ya no voy a pelear con ninguno. Yo voy a acatar lo que determine Morena”, afirmó.

Sin embargo, al afirmar que “Hay Toro sin cerca” presumió que las encuestas lo ubican muy por encima del resto de posibles competidores, por lo que advirtió que Movimiento de Regeneración Nacional está en su derecho de postular a quien decida, pero no cualquiera es competitivo.

“A ver, si Morena determina que va a un hombre que trae tres puntos y Salgado Macedonio 40, pues Morena tiene que valorar. Es que se trata de ganar, pero también de arrasar. Ganar todos los candidatos a diputados federales, locales, alcaldías. Es decir, se necesita un dineral. Entonces, por eso digo, yo no, ni me descarto ni me encarto, pero tampoco quiero generar falsas expectativas a nuestros seguidores. Yo voy a apoyar y respaldar la decisión de Morena”, concluyó.

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