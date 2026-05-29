Diego Luna se encuentra a la espera de que se publique la sentencia a su favor en contra de la compañía Johnnie Walker, que hace 14 años utilizó ilegalmente su imagen y la de Gael García Bernal para una campaña publicitaria.

En su momento, tan pronto comenzó a circular el anuncio, el actor de "Rudo y cursi" y "Y tu mamá también" tomó recursos legales para hacer frente a lo que consideró desde un inicio un uso indebido de imagen.

El mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la compañía había incurrido en un uso indebido de la imagen del actor y ordenó una indemnización al afectado.

“Estoy muy agradecido y emocionado, además ilusionado por lo que significa 14 años de buscar justicia y bueno, ahora les toca a ellos; estamos esperando que se publique la sentencia, que es el paso que sigue más importante y luego hablamos de todos esos 14 años”, indicó el actor.

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Con estreno futbolero

Diego Luna asistió anoche a la premier de la cinta "México 86", que protagoniza y en la cual se cuenta la manera en que el país logró ser sede de la Copa del Mundo de 1986, luego de que Colombia declinó en 1983, ganándole a Estados Unidos que ya buscaba el campeonato para su territorio.

El actor da vida a Martín de la Torre, un hombre que se convierte en presidente de la Federación Mexicana de Futbol apoyado por Emilio Azcárraga (Daniel Giménez Cacho), dueño de Televisa.

En la cinta, que ahora está en salas seleccionadas pero llegará a Netflix el próximo jueves 5 de junio, se ve la viveza mexicana, pero también la corrupción y las relaciones oscuras entre el deporte y los medios de comunicación.

“La película habla de eso, de cómo los mundiales se han ido desconectando del evento deportivo; hoy parece ser que el futbol es un mero pretexto para un despliegue económico y político. Hay otras prioridades que probablemente no tienen que ver con el deporte, con lo que pasa en la cancha durante 90 minutos”, considera Luna.

Además de ser la asistente, Karla Souza es la estratega que acompaña y da seguridad a Martín de la Torre. Foto: Netflix

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El actor destaca que no se trata de un documental, por lo que el filme también plantea una versión de lo que pudo haber pasado.

Gabriel Ripstein, director de "México 86" y conocido por trabajos como "Un extraño enemigo" y "Mentiras", señala que un tema histórico como este se presta para la especulación, como lo que probablemente sucedió en la tanda de penales entre las selecciones de México y Alemania, que finalmente ganó la escuadra europea.

El cineasta y actor méxicano Diego Luna posa durante la alfombra roja de la película "México 86" este jueves, en Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez.

“Es una construcción de la realidad con la ficción, pero que tenga coherencia y estructura, verosimilitud, que sea un reflejo de lo que es este país y ser mexicano; de que es divertido, travieso e ingenioso, pero no olvidemos que también somos irresponsables, mentirosos, manipuladores, el de ‘las reglas me la pelan’”, apunta Ripstein.

Karla Souza, quien da vida a la pareja del personaje de Luna, así como el exfutbolista Manuel Negrete, integrante de aquella selección mexicana, asistieron a la alfombra roja realizada en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

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