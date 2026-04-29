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El pleito por el uso indebido de imagen que durante más de una década enfrentó acon la marca Johnnie Walker acaba de dar un nuevo giro legal, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera un nuevo fallo que beneficia al actor.

A través de sus redes sociales, el órgano dictaminó que cuando una empresa utilice la imagen de una persona sin autorización, esta podrá obtener una indemnización mínima del 40% de las ganancias del producto anunciado.

Sin embargo, añadió que a este total no podrá descontarse los costos de producción, distribución y comercialización.

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El pronunciamiento, explicaron, deriva del Amparo Directo en Revisión 6448/2025 (correspondiente al caso del llamado "Charolastra", aunque no detallaron nombres) en el que la empresa intentaba reducir la cantidad de la indemnización.

Además, la SCJN estableció algunos parámetros, como que el monto a pagar debe calcularse de acuerdo con las ventas realizadas en el lugar y el tiempo en el que se difundió la campaña.

Asimismo, se ordenó que, en el caso del actor de "Andor" también se se emita una nueva sentencia que aplique estos parámetros y refuerce la reparación del daño.

¿Por qué demando Diego Luna?

El conflicto entre el actor y la empresa inició en 2011, cuando se emitió la campaña "Caminando con gigantes" en la que se utilizó la imagen de Diego Luna y Gael García sin su consentimiento.

Ambos iniciaron diferentes procesos legales alrededor de 2013 y, desde entonces, el litigio se ha alargado por diferentes recursos legales.

En 2022 la SCJN confirmó que sí existió un uso indebido de imagen, concediendo así la victoria a los artistas. Gael obtuvo el 40% de las ganancias relacionadas con la campaña, mientras que para Diego el monto debía calcularse en un juzgado civil.

Se ordenó una indemnización, cuyo monto debía calcular un juzgado civil.

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