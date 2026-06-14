La alcaldía Cuauhtémoc informó que como parte de los operativos de recuperación de espacio público, se retiraron 61 vehículos abandonados ubicados en calles de distintas colonias de la demarcación.

Se les envió una notificación a los propietarios de los 61 automóviles para darles la oportunidad de retirarlos o acreditar su posesión antes de que sean trasladados al corralón, explicó la alcaldía en un comunicado.

En total suman 3 mil 502 vehículos retirados de las calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Todo ello como parte de la estrategia para recuperar espacios de uso común, mejorar el entorno urbano y atender las solicitudes de los vecinos.

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Varios de los autos deteriorados en la vía pública se convierten en puntos de acumulación de basura, dificultan la movilidad y afectan el uso del espacio público.

Finalmente, la demarcación agregó que continuarán estos operativos en las 33 colonias de la demarcación, en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito, para mantener calles más ordenadas, limpias, seguras y accesibles.

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