A tres días del inicio del Mundial de Futbol en la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc presentó un pasaporte turístico para que los visitantes y habitantes de la zona aprovechen la oferta cultural, gastronómica y comercial de la demarcación.

En un comunicado, explicó que el “Pasaporte Cuauhtémoc” reúne promociones y descuentos en establecimientos participantes, así como una guía turística con información de espacios de interés.

"Si el mundo viene a México, queremos que descubra el corazón de México. Y ese corazón está aquí, en Cuauhtémoc. Aquí conviven nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía y algunos de los espacios más emblemáticos de este país", expresó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante la presentación de la estrategia "Cuauhtémoc Latiendo al Mundo".

En ese sentido, dijo que la justa mundialista representa una oportunidad para impulsar la economía local.

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Por lo tanto, agregó que la estrategia contempla la participación de 250 voluntarios, quienes brindarán información y apoyo a visitantes en distintos puntos de la alcaldía.

Aunado a ello, Rojo de la Vega explicó que en la demarcación hay otras acciones de acompañamiento para los visitantes, como la red de 500 Puntos Violeta, donde se brindan espacios seguros y mecanismos de atención a mujeres en situación de violencia.

También destacó la Brigada Nocturna, que realiza recorridos y atención de reportes durante las noches; así como operativos especiales de limpieza, orientación turística y protección civil en distintas colonias.

Finalmente, la alcaldesa subrayó que el objetivo es que la actividad turística durante el evento mundialista genere beneficios para la demarcación, así como promocionar su oferta cultural y gastronómica.

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