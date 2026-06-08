La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se llegó a acuerdos con varios patrocinadores para no destinar “ni un peso público” por la transmisión de los partidos de la Copa del Mundo en los festivales futboleros que se habilitarán en distintos puntos de la CDMX, aunque señaló que este martes dará más detalles al respecto.

“No es un patrocinador, son varios patrocinadores y mañana (martes) se va a dar a conocer el acuerdo que tenemos, cómo se hizo, en fin, para que no se destinara ni un peso público, en pagar la transmisión de los Festivales Futboleros”, dijo.

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Señaló que este martes se llevará a cabo la firma de un acuerdo con los patrocinadores de los festivales futboleros.

Apenas el 25 de mayo, la mandataria capitalina había informado que el Gobierno de la Ciudad de México adquirió los derechos para transmitir los partidos de forma gratuita en los 18 festivales que se habilitarán por toda la capital.

“El Gobierno de la Ciudad estuvo en diálogos con ellos y adquirió estos derechos para poder transmitir públicamente en los distintos festivales futboleros de manera gratuita a toda la población”, dijo en conferencia el mes pasado.

dmrr