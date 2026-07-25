Aplicar protector solar es uno de los pasos más importantes dentro de la rutina de skincare. Si aún no lo implementas, es momento de hacerlo para cuidar tu piel de los rayos ultravioleta (UV).

Si bien parece sencillo, frecuentemente comentemos errores al colocarlo y esto puede afectar su función. En De Última te decimos cuáles son para que dejes de hacerlos.

Los expertos recomiendan evitar exponerse al sol entre las 10:00 y 16:00 horas, pues los rayos suelen ser más intensos. Foto: Unsplash

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¿Por qué es importante aplicar protector solar?

Los expertos de Eucerin explican que utilizar protector solar es importante para cuidar la salud de la piel y protegerla de los daños ocasionados por los rayos UV. De lo contrario, te expones a efectos como:

Quemaduras solares

Envejecimiento prematuro

Enfermedades de la dermis como la psoriasis

Hiperpigmentación

Y para mantener tu rostro y el resto de tu cuerpo protegido, debes evitar estos errores:

1. No usar suficiente producto

Uno de los errores más comunes es no aplicar la cantidad suficiente de protector solar. Los dermatólogos recomiendan colocar 3 dedos de producto para cubrir el rostro y cuello.

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Y en el cuerpo, el Centro de Evaluaciones Dérmicas sugiere utilizar la cantidad de una cuchara para las piernas, los brazos, el torso y espalda. Y otra cuchara completa para zonas más pequeñas como las orejas.

2. SPF incorrecto

El Factor de Protección Solar (SPF, por sus siglas en inglés) mide la capacidad que tiene un protector solar para repeler los rayos solares. Los expertos recomiendan usar un FPS de 50; si es de menor valor, la piel no estará realmente protegida.

Utiliza bloqueador en todas las zonas del cuerpo expuestas al sol y elige un SPF 50. Foto: Unsplash

3. Aplicarlo en la calle

Posiblemente no sabías que el protector solar se debe aplicar, al menos, 30 minutos antes de salir a la calle. Esto se debe a que, tal como lo indica el Centro de Evaluaciones Dérmicas, la crema tarda en absorberse.

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4. No reaplicar durante el día

Otro error común es no reaplicarlo; el blog de la Farmacia Gamo detalla que esto puede reducir su eficacia debido al contacto constante con factores externos como el sudor o el agua y la arena en caso de ir a la playa.

Aproximadamente, se tiene que volver a poner cada 3 horas.

5. No usarlo en días nublados

Tu protector solar debe formar parte de tu rutina diaria, sin importar la estación del año o las condiciones del clima.

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La marca dermatológica Vichy aconseja utilizarlo incluso en días nublados, puesto que el 80% de los rayos UV pueden atravesar las nubes y dañar tu cutis sin que te des cuenta.

El protector solar también se aplica aunque los días estén nublados. Foto: Unsplash

¿Sueles cometer alguno de estos errores? Corrígelos y ten la certeza de que tu piel quedará protegida.

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