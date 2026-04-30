Usar protector solar todos los días, independientemente de la época del año, sigue siendo una de las recomendaciones más reiteradas por la dermatología y, al mismo tiempo, una de las menos seguidas, ya que la Fundación Mexicana para la Dermatología estima que solo uno de cada diez mexicanos aplica un bloqueador de forma cotidiana.

Esta falta de constancia tiene consecuencias reales, pues según asociaciones como la Academia Estadounidense de Dermatología, la exposición acumulada a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo evitable en el desarrollo del cáncer de piel, el envejecimiento prematuro y las alteraciones en la pigmentación.

Dentro de la creciente oferta de protectores solares, las fórmulas con color han ganado terreno, no solo porque permiten simplificar la rutina de maquillaje, sino porque incorporan un beneficio adicional que ha empezado a documentarse en la literatura dermatológica.

Estudios publicados en el Journal of Drugs in Dermatology han observado que los protectores con pigmentos, como los óxidos de hierro, ofrecen un escudo más eficaz frente a la hiperpigmentación inducida por la luz visible en comparación con fórmulas sin color.

En la misma línea, investigaciones en Journal of Cosmetic Dermatology han reportado mejoras en parámetros asociados al envejecimiento cutáneo en pacientes que utilizan este tipo de productos. Esto no invalida el uso de protectores convencionales, pero sí explica por qué las versiones con color han dejado de ser solo una opción estética.

Y si no sabes cuál probar, estas son cinco opciones con propuestas para cada necesidad de la piel y estilo de vida.

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ENVERA FPS 50+ con color

Este protector combina filtros físicos y químicos, por lo que actúa tanto reflejando como absorbiendo la radiación solar. Su textura matificante y el efecto tipo primer lo acercan más al terreno cosmético, ya que deja la piel uniforme y lista para maquillaje.

Su formulación con vitamina E aporta un componente antioxidante, pero además es no comedogénica y de rápida absorción, que la hace adecuada para pieles mixtas o grasas.

Está disponible en versiones específicas para piel sensible y grasa, con dos tonos: light y medio. Dónde comprarlo: Envera.mx

EUCERIN Sun Face Pigment Control FPS 50+

Un producto con un enfoque más clínico, ya que incorpora Thiamidol, un activo desarrollado para actuar sobre la hiperpigmentación, al cual se le suma la Licochalcona A, conocida por su acción antioxidante, lo que refuerza la protección frente al daño inducido por la radiación.

Los pigmentos de color no solo unifican el tono, sino que aportan defensa adicional frente a la luz visible, algo que resulta relevante en pieles con tendencia a manchas. Su textura ligera facilita el uso diario y viene variedades light y medio. Dónde comprarlo: Farmacias del Ahorro.

ISDIN Fusion Water Color SPF 50

Tiene una base acuosa y acabado seco, gracias a lo cual se absorbe con rapidez y no deja residuo graso, perfecto como paso previo al maquillaje. Está formulado para pieles sensibles e incluso atópicas, además, su composición está pensada para evitar la irritación ocular, algo frecuente en protectores solares.

Contiene ácido hialurónico y antioxidantes y su cobertura es ligera, más cercana a un efecto de piel saludable que a una base tradicional. Dónde comprarlo: Farmacia San Pablo.

OLLIE Protector Solar en Barra con Color FPS 50+

El formato en barra marca una diferencia clara, ya que facilita la reaplicación a lo largo del día sin necesidad de extender el producto con las manos y dañar el maquillaje. Ofrece cobertura media con acabado mate y combina protección solar con ingredientes hidratantes como ácido hialurónico y vitamina E.

Es resistente al agua y al sudor, lo que lo hace funcional en exteriores y para acompañar actividades deportivas. Una de sus grandes ventajas es su disponibilidad en 6 tonos. Dónde comprarlo: Sephora México.

FOTOSUN UV 100 Adaptive Color FPS 50+

Este protector apuesta por la practicidad, ya que, en lugar de presentar varias tonalidades, su color se adapta a la piel, por lo que puede sustituir con bastante efectividad productos como la base ligera o la BB cream. La mejor calidad precio.

Su fórmula es hipoalergénica, sin fragancia ni siliconas, especialmente dirigida a pieles sensibles y de textura ligera, compatible con cualquier rutina de skincare y belleza. Sin duda, una solución sencilla para el uso diario con protección de amplio espectro. Dónde comprarlo: Sanborns.

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