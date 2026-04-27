Las striped nails siguen dominando las tendencias de uñas gracias a su versatilidad y capacidad de adaptarse a cualquier estilo. Desde líneas sutiles hasta propuestas más arriesgadas, este tipo de nail art permite jugar con colores, direcciones y acabados.

Aquí te dejamos cinco diseños que demuestran por qué las rayas son el detalle que transforma cualquier manicura.

French creativo con líneas multicolor

Este diseño parte de una base nude con puntas tipo french, pero se eleva con líneas finas en tonos rojo, azul, blanco y beige que se cruzan de forma geométrica. El resultado es una manicura delicada pero moderna, ideal si buscas algo discreto con un toque artístico.

Striped nails, tu nueva opción favorita de manicura. Foto: Instagram @overglowedit

Mix gráfico con acentos en rosa

Aquí las rayas se combinan con efecto aura. Algunas uñas llevan líneas negras y blancas, mientras otras incorporan tonos rosados con detalles minimalistas. Este contraste crea un efecto visual dinámico que equilibra lo femenino con lo edgy.

Uñas striped nails combinadas con efecto aura. Foto: Instagram @thenaillogist

Rayas vibrantes en dos tonos

Este diseño apuesta por una paleta intensa: naranja y rojo. Las uñas alternan entre acabado sólido y líneas verticales finas que estilizan la forma. Es una opción perfecta para quienes quieren un manicura llamativa pero bien estructurada.

Uñas striped nails combinadas en distintos tonos. Foto: Instagram @_h_collective

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Texturas y relieve en clave playful

Este es el más distinto de la lista. Aquí las rayas no solo son visuales, también se sienten. Cada uña incorpora detalles en 3D y líneas en tonos pastel como amarillo, rosa y azul.

El resultado es un diseño más experimental y divertido, ideal si te gusta salirte de lo clásico y probar algo más creativo.

El toque de esta striped nails son los detalles en 3D. Foto: Instagram @samrosenails

Rayas bold en contraste alto

Este diseño lleva las striped nails a otro nivel con combinaciones de negro, amarillo y azul. Las líneas verticales dominan el look, creando un efecto elegante pero muy llamativo.

Las striped nails prueban que un elemento tan simple como las rayas puede reinventarse infinitamente. Desde estilos minimalistas hasta propuestas con textura y volumen, hay una versión para cada personalidad.

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