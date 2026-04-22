Las uñas de lunares están viviendo su mejor momento. También conocidas como polka dot nails, este diseño de inspiración retro regresa con fuerza esta primavera 2026, adaptándose a estilos minimalistas, románticos y hasta más atrevidos.

Lo mejor de esta tendencia es su versatilidad: puedes jugar con colores, tamaños y distribución de los puntos para lograr desde un look elegante hasta uno más divertido. Si estás buscando inspiración para tu próxima cita en el salón, estos cinco diseños lo tienen todo.

1. Francesas con lunares en contraste

Este diseño reinventa la clásica manicura francesa con un twist moderno y muy lindo. Base nude o rosada con puntas delineadas en el color que prefieras y pequeños lunares en contraste (negro o blanco). Este diseño de uñas es elegante, limpio y perfecto si quieres algo discreto pero con personalidad.

Sí, en la primavera de 2026, se llevan colores oscuros. Foto: Instagram @_.daliainzunza99

2. Uñas ojo de gato

Los lunares pequeños en negro se distribuyen de forma sutil en un diseño de uñas con efecto ojo de gato en tendencia. Es la manicura ideal para quienes aman lo sofisticado y quieren sumarse a la tendencia sin exagerar.

El efecto ojo de gato sigue entre los favoritos. Foto: Instagram @rogucy_nails

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3. Lunares y flores

Este es el diseño más primaveral. Combina lunares con pequeñas flores en tonos suaves como amarillo o blanco, creando un efecto romántico y delicado. Perfecto para quienes buscan algo femenino y más elaborado.

Las flores en 3D lucen muy chic con lunares. Foto: Instagram @mirixmc.nails

4. Polka dots en rojo y rosa

Si lo tuyo es lo divertido, este diseño es para ti. El rojo y el rosa se intercalan con lunares en contraste. Es vibrante, juvenil y muy femenino para esta temporada donde el color es protagonista.

Los lunares pueden plasmarse en diferentes tamaños. Foto: Instagram @bombonails_

5. Uñas de lunares en verde

Esta primavera, diferentes tonos de verde destacan en los diseños de uñas. Lleva una tonalidad suave y sofisticada como esta con lunares blancos. Es una idea perfecta para lucir en el día a día.

Elige un tono en tendencia y suma lunares. Foto: Instagram @ananail.s

¿Por qué las uñas de lunares son tendencia?

Las uñas de lunares destacan porque combinan nostalgia y modernidad. Este estampado, popular en los años 50 y 60, vuelve ahora reinterpretado para adaptarse a todos los estilos, desde los más clásicos hasta los más creativos.

Además, su popularidad ha crecido muchísimo en redes sociales y plataformas como Pinterest, donde las búsquedas han aumentado de forma significativa en los últimos meses.

En pocas palabras: son fáciles de adaptar, favorecen cualquier largo de uña y elevan cualquier look.

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