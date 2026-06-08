El Parque Elevado de Calzada de Tlalpan, que desde ayer fue nombrado Jardín Flotante Tlallipan, fue abierto sin que la estructura estuviera completa al 100%. Falta la conexión con la estación del Metro Chabacano de la Línea 2 y la terminación de puentes peatonales que servirán de acceso a los transeúntes al espacio elevado.

Ayer, tras el evento oficial de apertura, los visitantes recorrieron dicha estructura, pero al llegar casi a esta parada del Sistema de Transporte Colectivo (STC) había una manta plástica color verde acompañada de plantas, que marcaban el fin de ese camino.

Foto: ARANTZA MEAVE/EL UNIVERSAL

Sin embargo, detrás se encuentra la estructura metálica que se está construyendo desde hace meses, y las rampas —incluso en algunos puntos se reportan avances— todavía no conectan en la estación del Metro Chabacano. Ahí, en los últimos días se han centrado los trabajos a marchas forzadas para concluir ese tramo, pero este domingo no estuvo listo.

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Foto: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

Mientras, la estación del Metro San Antonio Abad, que también era uno de los puntos donde había cientos de trabajadores para terminarla, sí estuvo lista este domingo y las personas pudieron caminar en su interior.

Otro de los pendientes de la obra, que costó más de 2 mil millones de pesos, según reportó la Secretaría de Administración y Finanzas en el portal de transparencia mundialista, es la conclusión de los puentes peatonales.

Las escaleras y elevadores de acceso que dan a las calles Severo Amador y José María Roa Bárcenas continúan en proceso de construcción.

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Foto: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

Desde el exterior, en Calzada de Tlalpan se apreció que las escaleras todavía no están concluidas, ya que algunos escalones todavía no tenían cemento.

También hay otro puente peatonal que no estaba listo, por lo que en el tramo elevado se colocaron rejas con plantas para impedir el acceso.

El resto del recorrido, de Pino Suárez a San Antonio Abad, está concluido con mosaicos de ajolotes y colibríes en el suelo, y esculturas con forma de plantas, corazones, animales y perritos, entre ellos, una figura de Frida, la perrita rescatista del sismo de 2017.

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Foto: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

Además, el jardín cuenta con áreas de descanso equipadas con sillas de masaje y zonas destinadas a actividades recreativas y talleres de Pilares.

Sin embargo, durante la lluvia registrada este domingo se pudo observar que el agua se acumuló rápidamente en diversos puntos del recorrido, formando grandes charcos, pese a la presencia de coladeras instaladas para facilitar el desagüe.

Foto: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

A tres días de que se inaugure el Mundial de Futbol, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el evento de apertura de la obra elevada que se extiende 1.8 kilómetros desde la Plaza Pino Suárez hasta Chabacano.

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Dijo que se convierte en la primera Utopía elevada de la Ciudad de México, pues brindará servicios de salud, protección animal, abasto de alimentos, actividades lúdicas, educativas y deportivas, entre otros.

Está conformado por siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas representativas del Valle de México como el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo y el cacomixtle.

Como parte de esta intervención se instalaron siete pérgolas y ocho velarias destinadas a actividades recreativas, culturales y comunitarias.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

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También se incorporaron 18 esculturas, nueve fuentes con chorros de agua luminosos y una pantalla monumental para proyecciones de cine y eventos culturales. Se plantaron 176 árboles, además de dos mil arbustos y más de 81 mil plantas.

Brugada resaltó que este segundo piso peatonal es una innovación urbana profunda y una nueva idea de urbanismo social, pues no es para automovilistas, sino para los peatones, y saca a los cuidados de un lugar cerrado.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

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cdm