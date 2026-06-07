Entre truenos, charcos y una fuerte lluvia, visitantes del Parque Elevado sobre Tlalpan, que hoy abrió, buscaron refugio bajo las estructuras techadas y otros jugaban con el agua.

La lluvia sorprendió a los visitantes quienes fueron a visitar al también llamado Jardín Flotante debido a su inauguración, pero la lluvia cambió los planes de algunos turistas.

Lluvia pone a prueba el Jardín Flotante en su apertura; visitantes enfrentan encharcamientos. Foto: Arantxa Meave.

Nelly y Molaid, una pareja que acudió a conocer el nuevo parque, se resguardaron debajo de uno de los techos instalados a lo largo del recorrido.

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La pareja mencionó que la imagen del lugar era bastante "poética" pues señalaron que la lluvia puso a prueba la infraestructura del espacio.

“Se ve muy bonito y está agradable para caminar, incluso en la lluvia tiene este tinte poético pero sí nos agarró la lluvia de sorpresa y tuvimos que correr a refugiarnos”, comentó Nelly.

Lluvia pone a prueba el Jardín Flotante en su apertura; visitantes enfrentan encharcamientos. Foto: Arantxa Meave.

La intensa lluvia dejo grandes charcos en distintos puntos del recorrido; aunque cuenta con coladeras en algunas zonas el agua se acumuló.

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Isabel, quien estaba completamente mojada bajo una de las estructuras tras olvidar su paraguas, relató que incluso cayó en algunos encharcamientos.

Lluvia pone a prueba el Jardín Flotante en su apertura; visitantes enfrentan encharcamientos. Foto: Arantxa Meave.

“Hay partes donde se hacen unos charcos enormes y si está difícil", dijo.

Señaló que aprovecho la lluvia para jugar con su hermana a saltar en los charcos pero ahora temía por enfermarse.

dmrr