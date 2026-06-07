La jefa de Gobierno, Clara Brugada, respaldó la supuesta defensa de la soberanía nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbuam, y dejó claro que México jamás se doblegará ante ninguna potencia extranjera.

Al inaugurar el Jardín Flotante "Tlallipan", sobre Calzada de Tlalpan, mencionó que México no nació con la conquista, “como tratan de defender algunos trasnochados”, y que México jamás será doblegado por ninguna potencia extranjera, por muy poderosa que sea. “Quien quiere entender que entienda, desde aquí nuestro firme respaldo a la defensa de la soberanía que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Asimismo, pidió una porra para la presidenta Claudia Sheinbaum.

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En este sentido, resaltó que con este parque elevan una nueva visión de ciudad y una nueva idea de justicia territorial; “elevamos el camino para que la esperanza llegue más lejos que el miedo; elevamos el encuentro por encima del aislamiento; elevamos la imaginación con la convicción de que ninguna utopía nació mirando al suelo. Nos elevamos sobre este parque, sobre el asfalto para volver a encontrarnos con el cielo”.

Añadió que este jardín flotante es una invitación a levantar la mirada al cielo y a la esperanza. “Durante siglos las ciudades fueron diseñadas para que los peatones sobrevivieran en las orillas, en los márgenes, mientras las grandes avenidas, los puentes, los distribuidores, la infraestructura eran para los vehículos, a las personas se les reservaba una franja estrecha, las banquetas, un espacio indispensable, pero pensando siempre en las banquetas solo para pasar, para transitar, no para permanecer… Esta obra representa una nueva idea de urbanismo social: una ciudad democrática no es donde los automóviles tienen más espacio, sino donde las personas tienen más ciudad”, apuntó.

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