La influencer Alexandra Muriel se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas, luego de denunciar públicamente que fue víctima de violencia física, psicológica y económica por parte de su expareja durante varios años.

¿Qué pasó con Alexandra Muriel?

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió una serie de videos captados por las cámaras de seguridad de su domicilio. En las grabaciones se observa el momento en que su expareja la golpea en repetidas ocasiones e incluso la arrastra por distintas áreas de la vivienda.

Lee también: ¿Quién era Marie Claire González?; la influencer murió tras denunciar violencia de género

Junto a las imágenes, Muriel relató que durante ese episodio recibió golpes y patadas, además de sufrir una fractura de nariz y múltiples contusiones, mientras suplicaba que la agresión se detuviera porque sus hijos estaban presenciando los hechos.

"Intenté escapar por una ventana para salvar mi vida. Me persiguió con un arma. Viví con miedo durante mucho tiempo, soportando violencia física, psicológica y económica. Llegó un momento en que el dolor y el hostigamiento fueron tan grandes que incluso pensé en quitarme la vida", escribió la influencer.

Influencer Alexandra Muriel denuncia violencia domestica durante años. Foto: Captura de pantalla

¿Desde cuándo denunció la violencia?

Alexandra explicó que los videos difundidos en redes sociales no corresponden al único episodio de violencia que sufrió. De acuerdo con su testimonio, desde 2018 presentó denuncias por las agresiones que cometía su expareja.

[Publicidad]

No obstante, reconoció que, tras denunciarlo, decidió retomar la relación debido a que él le prometió cambiar. También aseguró que en ese momento se sentía completamente sola y sin una red de apoyo, pues, según relató, su madre la abandonó cuando tenía 11 años, una situación que, afirmó, influyó en que permaneciera en esa relación.

"Hoy entiendo que ninguna persona merece vivir con miedo. El amor no duele. El amor no humilla. El amor no controla. El amor jamás golpea. Si estás viviendo algo parecido, por favor no esperes a que cambie. Tu vida vale más que cualquier promesa. Busca ayuda, habla con alguien de confianza, denuncia y protégete. Pedir ayuda no es una señal de debilidad, es un acto de valentía", escribió.

Lee también: Marcha del 8M en CDMX; madre denuncia violencia vicaria y exige que le devuelvan a su hija de 6 años

[Publicidad]

Asimismo, reveló que, aunque actualmente ya no mantiene contacto con su expareja, continúa recibiendo mensajes que calificó como intimidatorios. Por ello, señaló que su principal objetivo es dejar atrás ese episodio de su vida y vivir en paz.

Influencer Alexandra Muriel denuncia violencia domestica durante años. Foto: Captura de pantalla

¿Por qué Alexandra Muriel publicó los videos de las agresiones?

Asimismo, en un segundo video que compartido en su cuenta de TikTok, aclaró que la intención de hacer públicas las grabaciones no fue para generar polémica, sino para crear conciencia y brindar apoyo a mujeres que atraviesan situaciones similares.

También, explicó que actualmente ella y sus hijos se encuentran bien; sin embargo, reconoció que la rápida viralización del caso ha tenido consecuencias para su familia, pues Según relató, sus hijos ahora temen sufrir bullying en la escuela, especialmente el menor, quien incluso ha manifestado que ya no quiere asistir a clases.

[Publicidad]

Pese a ello, sostuvo que decidió compartir su historia porque considera importante visibilizar que el amor nunca debe estar relacionado con la violencia, así como su deseo de que otras víctimas encuentren la fuerza para salir de relaciones que pongan en riesgo su integridad o incluso su vida.

También te interesará:

Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes reciben su depósito HOY, 23 de julio?; consúltalo aquí

[Publicidad]

No tires los botes de suavizante; reutiliza tus envases y crea cestos decorativos

Influencer Arturo Islas organiza marcha en Saltillo para exigir justicia para Rocky

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

akv



