El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad, informaron que fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales.

En redes sociales el funcionario federal informó que las autoridades federales detuvieron en Yucatán a Héctor Manuel “N”, alias “Kado” o “Cazador”, uno de los principales líderes del Cártel de los Arellano Félix y responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros hechos violentos.

De acuerdo a las investigaciones operaba en los municipios de Tijuana, Tecate, Valle de Guadalupe, Ensenada en Baja California.

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También, se encargaba de coordinar actividades delictivas, extorsión, venta y distribución de drogas, además de sostener una constante disputa con grupos del Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos”, por el control de las rutas usadas para el trasiego de sustancias ilícitas hacía Estados Unidos.

Los efectivos implementaron un operativo en Valladolid, Yucatán donde tuvieron contacto con “Kado”, quien tras ser identificado y corroborar su identidad fue detenido.

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En Nayarit, en Bahía de Banderas, los uniformados arrestaron a Oscar Luna Colunga, alias “Chino Payaso”, líder delictivo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León quien opera desde Jalisco y Nayarit.

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Los elementos efectuaron vigilancias fijas y móviles e identificaron un domicilio utilizado por “Chino Payaso”, objetivo prioritario para el gobierno de Nuevo León.

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Con los datos de pruebas recabados, los agentes de seguridad obtuvieron por parte de un Juez de Control la orden de cateo para intervenir un inmueble en Bahía de Banderas, donde fue capturado y se le aseguraron cargadores, cartuchos y diversa documentación.

“Chino Payaso”, es considerado generador de violencia y principal distribuidor de droga en Nuevo León, además se dedicaba al tráfico de armas y lavado de dinero, así como responsable de agresiones a elementos de Fuerza Civil en 2025.

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En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que en estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional, (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).

En ambos casos, a los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a personas generadoras de violencia en el país.

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“Estas detenciones ayudarán a disminuir la violencia en estas entidades federativas”, subrayó el titular de la SSPC.

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