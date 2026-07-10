Nación | 10-07-26 | 11:41 |

El Gabinete de Seguridad informó que fueron detenidas 11 personas y se aseguraron 165 kilos de ocultos en el equipaje de un vuelo procedente de Guadalajara, esto, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana en .

Por medio de un comunicado, las autoridades federales detallaron que las y los pasajeros provenían de , Jalisco y se detectó la droga durante la implementación de revisiones aleatorias a equipajes del vuelo.

Entre los detenidos se encuentran cuatro hombres identificados como Armando "N", Jordi "N", Cornelio "N" y Sergio "N", así como siete mujeres identificadas como Elizabeth "N", Elizabeth "N", Jessica "N", Wendy "N", Fernanda "N", Beatriz "N" y María "N".

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Las personas detenidas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana transportaban cocaína (10/07/2026). Foto: Especial
Las personas detenidas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana transportaban cocaína (10/07/2026). Foto: Especial

Durante el decomisó, los elementos fueron alertados sobre movimientos relacionados con el trasiego de droga entre pasajeros, por lo que se implementaron las revisiones que llevaron a detectar 165 paquetes de forma rectangular que contenían polvo blanco con las características de la cocaína. Los paquetes tenían un peso de 165 kilos y estaban ocultos dentro de once mochilas de equipaje.

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), quienes realizaron las labores de inspección y vigilancia en el aeropuerto.

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El Gabinete de Seguridad agregó que a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Además, recordaron su compromiso contra el tráfico de drogas en el país.

nro/apr

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