El Gabinete de Seguridad informó que fueron detenidas 11 personas y se aseguraron 165 kilos de cocaína ocultos en el equipaje de un vuelo procedente de Guadalajara, esto, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana en Baja California.

Por medio de un comunicado, las autoridades federales detallaron que las y los pasajeros provenían de Guadalajara, Jalisco y se detectó la droga durante la implementación de revisiones aleatorias a equipajes del vuelo.

Entre los detenidos se encuentran cuatro hombres identificados como Armando "N", Jordi "N", Cornelio "N" y Sergio "N", así como siete mujeres identificadas como Elizabeth "N", Elizabeth "N", Jessica "N", Wendy "N", Fernanda "N", Beatriz "N" y María "N".

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Las personas detenidas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana transportaban cocaína (10/07/2026). Foto: Especial

Durante el decomisó, los elementos fueron alertados sobre movimientos relacionados con el trasiego de droga entre pasajeros, por lo que se implementaron las revisiones que llevaron a detectar 165 paquetes de forma rectangular que contenían polvo blanco con las características de la cocaína. Los paquetes tenían un peso de 165 kilos y estaban ocultos dentro de once mochilas de equipaje.

En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), quienes realizaron las labores de inspección y vigilancia en el aeropuerto.

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El Gabinete de Seguridad agregó que a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Además, recordaron su compromiso contra el tráfico de drogas en el país.

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