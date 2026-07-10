El titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, aseguró que esta semana recibió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, para hablar sobre el déficit comercial que tiene su país con México, reglas de origen y el frenar la dependencia de Asia.

Greer aseguró que el gobierno estadounidense busca reducir el déficit comercial que tiene con diversas economías, entre ellas México.

Y consideró que, a pesar de que no se amplió el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la decisión de mantenerlo hasta el 2036 con revisiones anuales “es una oportunidad para hablar con nuestras contrapartes para mejorar la relación comercial”.

En una entrevista que difundió Fox News el jueves, dijo que el miércoles pasado se reunió con Ebrard Casaubon, en Washington D.C., “pasamos mucho tiempo hablando acerca de cómo podemos encontrar un mejor balance comercial entre Estados Unidos y México”.

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Agregó que podrían tener reglas de origen en las que todo bien exportado al mercado estadounidense deba de contener un mayor porcentaje de piezas y partes estadounidenses.

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“Una de las formas en que podemos lograr esto (de reducir el déficit comercial) es asegurándonos que las reglas de origen asociadas con el acuerdo sean más estrictas, que promuevan la inclusión de contenido estadounidense y que eviten la inclusión de contenido de Asia y otros lugares”, expuso.

Greer añadió que no buscan “dar un trato preferencial a los bienes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México si no tienen mucho contenido estadounidense, o si en su mayoría contiene piezas de terceros países”.

Explicó que la visita del funcionario mexicano a Estados Unidos se realizó en momentos en que se realizaron las audiencias sobre las investigaciones por trabajo forzoso que llevarían a imponer aranceles del 10%.

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“Estamos llevando a cabo investigaciones bajo la sección 302, una facultad que tiene la Representación Comercial de Estados Unidos. Actualmente tenemos investigaciones sobre Canadá y México en relación con las leyes sobre trabajo forzado”, comentó.

Dijo que en el primer mandato del presidente Donald Trump, “convencieron” a los gobiernos de los dos países socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá de adoptar leyes que previenen la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, pero son regulaciones que tienen que ser tan fuertes como las estadounidenses.

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Desde el martes pasado se supo que el secretario de Economía de México viajó a Estados Unidos para “preparar” la reunión de revisión del T-MEC que tendrá lugar en la Ciudad de México el próximo 20 de julio.

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