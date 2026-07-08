La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió un informe del Gobierno Federal donde expone que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha entrado en una etapa clave, al reducirse de 54 a 14 los asuntos pendientes en las negociaciones con Estados Unidos.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó el documento que recuerda que ambas naciones celebrarán una nueva ronda de trabajo el próximo 20 de julio para avanzar en los temas aún abiertos.

La información que fue enviada por la Secretaría de Economía detalla que la siguiente reunión bilateral tendrá como objetivo definir los próximos pasos de la revisión del tratado, atender los asuntos considerados prioritarios por ambas partes y comunicar los avances una vez concluido el encuentro.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la “Mañanera del Pueblo”. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Asimismo, que los temas planteados por Estados Unidos se concentran en la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de cadenas de suministro de terceros países, el déficit comercial, las reglas de origen y la seguridad económica.

Sin embargo, el gobierno mexicano sostiene que dichas preocupaciones pueden resolverse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción en América del Norte y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia.

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Como parte de su posición negociadora, México presentó trece puntos que reflejan sus principales preocupaciones comerciales, entre ellas los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la Sección 232 a industrias estratégicas, particularmente en los sectores del acero, aluminio y automotriz.

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El objetivo de la administración federal es que estos gravámenes sean eliminados entre los socios del tratado para fortalecer la competitividad regional y generar mayor certidumbre para las inversiones.

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Se destaca que México buscará impulsar inversiones en sectores considerados estratégicos, como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica, con la finalidad de incrementar la capacidad productiva de América del Norte, disminuir dependencias externas de insumos críticos y fortalecer la competitividad de la región frente a otros bloques económicos.

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