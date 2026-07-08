Negocios de la Zona Rosa en la Ciudad de México elevaron hasta un 50% sus ventas ante los primeros 26 días del mundial de fútbol, afirmó Carlos Villalobos, presidente de la asociación “Por el México que Deseamos”.

En un comunicado, explicó que cerca del 49% de los ingresos totales de los turistas benefició de forma directa a la hotelería, bares y gastronomía; ya que son comercios con la mayor presencia en esta área con más de 670 establecimientos activos.

Además, el representante empresarial acotó que el aumento de afluencia provocó que varios comercios contrataran personal eventual para atender a sus clientes.

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Mundial impulsa a la Zona Rosa; negocios reportan alza de hasta 50% en sus ventas. Foto: Especial

En ese sentido, Villalobos calculó que el gasto promedio de los turistas que visitaron la Zona Rosa se ubicó en 22 mil 500 pesos por persona. Asimismo, consideró a esta área como como el segundo corredor turístico más importante de la Alcaldía Cuauhtémoc

Agregó que entre las estrategias que usaron los bares y restaurantes para captar más comensales estuvieron las promociones basadas en los marcadores de la Selección Mexicana, como ofrecer cerveza gratis o cubetas de bebidas.

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Finalmente, dijo que la Ciudad de México ha recibido a 3.7 millones de visitantes durante el transcurso de la justa mundialista, por lo que se consolidó como una sede exitosa.

LL