Diez elementos del agrupamiento Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resultaron lesionadas luego de que la camioneta oficial en la que viajaban se viera involucrada en un percance vial con un camión repartidor en la alcaldía Iztapalapa.

El accidente ocurrió sobre el Eje 3 Oriente y la avenida Escuadrón 201, en la colonia Escuadrón 201, cuando las uniformadas circulaban a bordo de una unidad oficial.

Tras el impacto, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para brindar atención a las diez policías, quienes presentaron golpes en diferentes partes del cuerpo. Hasta el momento no se ha informado que alguna de ellas se encuentre en estado grave.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos inició los trámites correspondientes para garantizar la atención médica de las oficiales lesionadas, además de coordinarse con la aseguradora para la evaluación de los daños ocasionados por el accidente.

Asimismo, la dependencia precisó que se integrará una carpeta de investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación y se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre este hecho. Información en desarrollo.

LL