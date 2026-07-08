Quedarse sin batería puede ser una gran preocupación, puesto que nuestro celular se ha convertido en una herramienta indispensable. Sin embagro, pocas personas saben que desactivando una función pueden evitar que se agote rápido.

Si cuentas con un dispositivo Android y quieres saber cuál es, en Techbit te lo revelamos.

6 configuraciones que debes revisar para ahorrar batería

¿Sabías que para aumentar la batería de tu Android sólo necesitas modificar ciertos ajustes? Revisa estos 6 elementos:

Baja el brillo de la pantalla: disminuirlo hará que el consumo de energía sea menor. De igual manera, puedes usar el ajuste automático para que la pantalla utilice sólo la luz necesaria en determinados momentos del día.

Desactiva los sonidos y vibraciones: otra opción es desactivar los sonidos cuando estás en lugares silenciosos, pues también consumen batería al igual que la vibración.

Activa el modo oscuro: además de minimizar la fatiga visual, dicho modo invierte los colores de la interfaz permitiendo maximizar la duración de la pila.

Activa la batería adaptable: esta herramienta limita el consumo de energía de las apps que no usas frecuentemente. Para configurara, sólo debes acceder a los "Ajustes" y habilitarlo desde el apartado de la batería .

. Elimina las apps que ya no uses: al borrar las aplicaciones que no necesitas, evitas que se ejecuten en segundo plano y que gasten energía.

Modo ahorro de batería: de acuerdo con la marca Samsung, una vez activado el ahorro de energía, se restringirá el uso de Wi-Fi y datos móviles de las aplicaciones en segundo plano, y las funciones que consumen mucha batería se desactivarán para prolongar su duración.

Para evitar que tu celular se quede sin batería rápidamente, activa el "modo oscuro". Foto: Pexels

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¿Cómo cuidar la batería de tu celular Android?

Si la batería de un celular se daña, su autonomía disminuye y es probable que empieces a notar efectos como ralentización, reinicios constantes y sobrecalentamientos. En tales casos, es mejor llevar el equipo a revisión con un profesional.

Y a manera de prevención, el Centro de Soporte de Google recomienda poner en práctica estos tips:

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Usa el adaptador de alimentación incluido con el dispositivo: otros cargadores pueden alimentarlo lentamente o tener un voltaje distinto al que necesita.

Mantén tu dispositivo en lugares frescos: evita colocarlo en fuentes de luz directa o en ambientes demasiado calientes para cuidar los componentes internos de la batería.

No uses el celular mientras lo cargas: aunque común, esta pequeña acción puede hacer que trabaje a marchas forzadas.

Cárgalo el tiempo que sea necesario: procura que la pila no baje del 20% y que no supere el 80%.

Retira las fundas al momento de cargar la batería: de esta manera también se evita el sobrecalentamiento.

No pongas a cargar tu celular en ambientes cálidos. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Acciones como reducir el brillo de la pantalla, activar el modo de ahorro de energía o limitar las aplicaciones en segundo plano permiten optimizar el consumo de energía de tu Android.

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