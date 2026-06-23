La temporada de vacaciones, conciertos y grandes eventos deportivos trae consigo un incremento en los casos de teléfonos perdidos o robados. Pero más allá del costo del dispositivo, perder un celular puede convertirse en un grave problema de seguridad digital.

Hoy en día, los teléfonos inteligentes concentran información sensible como aplicaciones bancarias, correos electrónicos, redes sociales, documentos personales y hasta billeteras digitales. Por ello, especialistas de Kaspersky advierten que actuar durante los primeros minutos después de la pérdida puede marcar la diferencia entre recuperar el equipo o convertirse en víctima de fraude.

En Tech Bit te decimos cinco pasos que debes seguir si llegas a perder tu celular.

¿Cómo proteger los datos de tu celular si lo perdiste? Foto: Unsplash

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Localiza el dispositivo lo antes posible

El primer paso es intentar encontrar el teléfono mediante las herramientas de rastreo integradas en el sistema operativo. Los usuarios de Android pueden recurrir a Find My Device, mientras que los de iPhone cuentan con la función Find My.

Estas plataformas permiten conocer la última ubicación del equipo, reproducir un sonido e incluso bloquearlo a distancia, siempre y cuando la función haya sido activada previamente.

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Activa el modo perdido y no caigas en engaños

Si el teléfono no aparece, la recomendación es activar inmediatamente el "Modo Perdido". De esta manera, el dispositivo quedará bloqueado y se podrá mostrar un mensaje de contacto en la pantalla.

Sin embargo, los especialistas advierten sobre un riesgo adicional: los delincuentes suelen llamar o enviar mensajes haciéndose pasar por personas que encontraron el equipo para obtener contraseñas o datos personales.

También es importante alertar a familiares y amigos, ya que los estafadores podrían utilizar el número telefónico para solicitar dinero o intentar obtener más información.

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Bloquea la SIM y las aplicaciones bancarias

Una de las acciones más urgentes es comunicarse con la compañía telefónica para bloquear la tarjeta SIM y evitar que sea utilizada para cometer fraudes o acceder a cuentas mediante códigos de verificación enviados por mensaje de texto.

Asimismo, se recomienda contactar al banco para suspender tarjetas o desvincular aplicaciones financieras instaladas en el dispositivo.

Los expertos también aconsejan cambiar las contraseñas de los servicios más importantes, como el correo electrónico, redes sociales y administradores de contraseñas.

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¿Cómo proteger los datos de tu celular si lo perdiste? Foto: Unsplash

Las copias de seguridad pueden salvar tu información

Fotos, documentos, contactos y conversaciones pueden recuperarse únicamente si el usuario cuenta con respaldos automáticos en la nube.

Por ello, las empresas de ciberseguridad recomiendan mantener activadas las copias de seguridad, ya que un teléfono perdido no necesariamente tiene que significar la pérdida definitiva de la información.

El último recurso: borrar el celular de forma remota

Si después de varios intentos se concluye que el dispositivo no podrá recuperarse, la mejor alternativa es eliminar toda la información almacenada de forma remota.

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Además, se recomienda presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes y seguir las indicaciones de las instituciones financieras y de la compañía telefónica.

"Hoy, perder un celular implica mucho más que quedarse incomunicado: significa exponer el punto de acceso a cuentas bancarias, correos, redes sociales, billeteras digitales, fotografías, documentos y conversaciones personales", señaló Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky.

El especialista subrayó que la respuesta debe ser inmediata y ordenada: localizar el equipo, bloquearlo, proteger las cuentas, revisar los respaldos y, de ser necesario, borrar toda la información para reducir el riesgo de robo de identidad o fraude financiero.

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Cómo prevenir un problema mayor

Para reducir las consecuencias de un robo o extravío, los expertos recomiendan activar el rastreo de ubicación, mantener habilitadas las copias de seguridad automáticas, utilizar administradores de contraseñas y configurar el bloqueo automático inmediato del dispositivo.

En una época en la que el celular se ha convertido en el centro de la vida digital, la prevención y la rapidez de reacción son las mejores herramientas para evitar que una pérdida momentánea termine en un problema de seguridad mucho más grave.

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