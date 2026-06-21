Si has notado que tu WiFi presenta interferencias que provocan inestabilidad en la conexión, una notable reducción en la velocidad de carga o fallas generales que te impiden ver tu contenido favorito, ¡no te preocupes!

En Techbit te compartimos algunos trucos sencillos para mejorar este problema.

¿Cómo mejorar la señal del WiFi en casa?

El WiFi te permite conectar varios dispositivos simultáneamente, pero ciertos factores que pasan desapercibidos en la vida cotidiana pueden afectar el rendimiento de su señal.

Aunque las señales de WiFi presentan fallas de manera ocasional es importante identificar cuál es el problema para solucionarlo. Foto: Unsplash

Para que disfrutes una conexión más estable, aquí te presentamos 5 trucos:

1. Ubica el router estratégicamente

Este paso es esencial y el más sencillo para mejorar la señal del WiFi en casa. Coloca el router en una zona céntrica, es mejor si es un lugar elevado y libre de obstáculos.

Si tu hogar es de una planta o varios pisos, evita colocar el router en sitios escondidos, dentro de algún mueble o en espacios poco elevados, ya que pueden debilitar la señal.

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2. Antenas correctas del router

Para funcionamiento del WiFi, las antenas del router han sido diseñadas para emitir señales inalámbricas a cualquier rincón de un hogar o edificio.

Si colocas este dispositivo cerca de una pared o de electrodomésticos como el horno de microondas, teléfonos inalámbricos, monitores para bebés y televisores, fallará.

Otro tip es reemplazar las antenas del router por otras de alta ganancia para direccionar la señal como más te favorezca.

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La señal del WiFi puede fallar debido a la posición de tu router o de cuántos dispositivos estén conectados. Foto Unsplash

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3. Retransmisión de la señal

Para mejorar la señal del WiFi dentro de tu casa, una buena opción es adquirir un repetidor inalámbrico, y acomódalo cerca del router o módem para mejores resultados.

4. Cambia el canal del router

Si la señal de tu WiFi cada vez es más débil, intenta cambiar el canal de transmisión. Microsoft explica que la manera más sencilla de hacerlo es a través de la página de configuración del router.

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Para ello, escribe su dirección IP en el navegador y el dispositivo reconocerá automáticamente el nuevo canal.

5. Reduce los dispositivos conectados

La señal del WiFi también puede debilitarse si hay varios dispositivos conectados al mismo tiempo; aunque el router está diseñado para permitir una conexión simultánea, es mejor desconectar los equipos que no lo estén usando.

Si tu WiFi sigue fallando, una buena opción es adquirir un repetidor o cambiar las antenas del router. Foto: Unsplash

Las interferencias en la señal WiFi son más comunes de lo que parece y pueden afectar la velocidad y estabilidad del internet. Así que sigue estos trucos para mejorar su rendimiento.

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