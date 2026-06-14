Viajar al extranjero es una experiencia emocionante, pero para ir bien equipado y evitar que te quedes sin comunicación, necesitas contar con un servicio de Internet estable.

Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Revista del Consumidor de junio 2026, ha revelado cuál es la mejor manera de mantenerte conectado en cualquier parte del mundo y sin gastar de más.

¿Quieres saber cómo? En Techbit te damos la respuesta.

¿Cuál es la mejor manera de conectarte al Internet en el extranjero?

Tal como lo indica la Profeco, una de las formas más comunes de mantenerte conectado en el extranjero es por medio del roaming de datos, conocido también como itinerancia, que te permite tener señal fuera del país donde contrataste tu línea.

Sin embargo, con este tipo de conexión las tarifas suelen subir de precio porque tu proveedor le paga a otra operadora local para que te proporcione cobertura.

Para esto, la dependencia recomienda el uso de tarjetas eSIM, consideradas como la alternativa más viable para navegar por Internet en el extranjero.

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Estas tarjetas, en realidad, son líneas digitales que vienen integradas en celulares modernos, principalmente de gama media y alta, y se activan mediante un código QR o una aplicación.

La ventaja principal de una eSIM es que puedes utilizarla sin importar que tengas una tarjeta SIM. Ello resulta conveniente para tus viajes porque estarás conectado con la tarjeta digital, mientras realizas llamadas con la física.

Lo anterior puede ser un ahorro significativo, ya que tu proveedor únicamente te cobrará las llamadas y no el Internet que consumas estando en otro país.

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Si utilizas una eSIM en el extranjero, desactiva los datos móviles para que no pagues cargos extra. Foto: Unsplash

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¿Cómo comprar una eSIM?

Los pasos para usar una eSIM son sencillos:

Verifica que tu dispositivo sea compatible con este tipo de tarjetas virtuales. Para ello, consulta el portal del fabricante o los "Ajustes" del celular.

Posteriormente, visita el portal de tu proveedor y elige el plan que mejor te convenga.

Realiza la contratación y selecciona el formato "eSIM" para recibir por medio de tu correo un código QR o enlace para terminar la activación.

Después, ve a la "Configuración" de tu celular, ingresa a "Redes móviles" y elige "Agregar eSIM" o "Agregar plan de celular".

Por último, escanea el código o abre el enlace para activarla y listo.

Como tip extra, te recomendamos desactivar los datos móviles durante tu viaje al extranjero y sólo habilitar la eSIM, así no gastarás los beneficios de tu plan original.

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¿Cómo usar roaming y ahorrar datos?

De acuerdo con Profeco, en caso de que no puedas habilitar una eSIM en tu celular, la mejor alternativa es recurrir al uso del roaming de datos. Sólo considera lo siguiente para no gastar tanto:

Verifica que tu operadora móvil ofrezca itinerancia en tu país de destino y consulta sus tarifas para que administres tu presupuesto.

Activa el roaming desde los "Ajustes" de tu celular sólo si lo necesitas, y desactívalo por las noches.

Monitorea constantemente tu consumo en la app de tu proveedor. Cualquier duda o aclaración, comunícate con él.

Al finalizar tu viaje, revisa tu factura para cerciorarte de que no haya aumentos inesperados.

Recuerda que en el extranjero, tu tarifa de datos móviles puede ser más costosa. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Antes de empacar tus maletas, contrata el servicio de Internet que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto, así estarás conectado durante tu viaje y podrás subir todo el contenido que desees.

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