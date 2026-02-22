Seguramente, en más de una ocasión has oído hablar sobre las eSIM, y aunque pudieras pensar que no tienen gran utilidad, la realidad es que son igual de importantes que una tarjeta SIM, pues son parte esencial de algunos celulares.

Sin embargo, no todos los teléfonos son compatibles con estas tarjetas virtuales debido a ciertas limitaciones de hardware o de fabricación.

¿Quieres descubrir si tu equipo tiene compatibilidad con una eSIM? Entonces, continúa leyendo porque en Tech Bit te decimos cómo averiguarlo.

Los teléfonos modernos tiene mayor probabilidad de ser compatibles con las eSIM. Foto: Pexels

¿Qué es una eSIM?

A rasgos generales, una eSIM es una especie de tarjeta SIM pero en formato virtual o digital y tiene las mismas funciones que los chips físicos que todos conocemos, ya que también puede tener contratado un plan telefónico.

Una de las ventajas de estos chips virtuales es que en ciertos dispositivos —como los modelos recientes de iPhone— pueden portarse hasta más de 10 eSIM; a diferencia de las tarjetas SIM que únicamente pueden utilizarse dos en ciertos celulares.

Estas tarjetas digitales suelen identificarse con un código de 20 números, llamado ICCID y con una clave EID que lo certifica como una tarjeta virtual incorporada en el dispositivo.

De acuerdo con la empresa internacional de ciberseguridad Kaspersky, algunas de las ventajas de las eSIM son:

Se habilitan de manera inmediata sin tener que acudir a centros de atención para su activación.

Puedes utilizar hasta más de 10 eSIM de acuerdo con el dispositivo que tengas.

de acuerdo con el dispositivo que tengas. Tienes una mayor seguridad ya que al no ser extraíble, tus datos no podrán ser robados como sí ocurre con las tarjetas SIM.

Actualmente, en México algunos operadores como Telcel y AT&T ya ofrecen estas tarjetas virtuales para planes de renta de prepago.

Las eSIM tienen el mismo uso que las tarjetas SIM solo que no son extraíbles. Foto: Freepik

¿Cómo saber si mi dispositivo es compatible con una eSIM?

Aunque parezca complicado, comprobar si tu celular es compatible con una eSIM es bastante fácil, ya que la empresa Holafly, especializada en brindar conectividad de internet a nivel internacional, comparte 3 técnicas para verificarlo. A continuación, te las presentamos:

Código *#06#

Sin importar el sistema operativo de tu dispositivo, introduce el código *#06# en el teclado de la app de Teléfono y presiona el botón de llamada, tal como si le marcaras a alguien.

Si en la pantalla aparece el código EID, quiere decir que tu móvil es compatible con estas tarjetas virtuales.

Ajustes del celular

Si tu teléfono es iPhone, dirígete a los Ajustes y entra a “Red Celular” y, posteriormente, a “Datos Móviles”. Si aparece la opción “Agregar eSIM” o similares, tu dispositivo es compatible.

Si cuentas con un Android, entra a los Ajustes y da clic en “Conexiones”. Después, oprime el botón “Administrador de SIM” y, por último, verifica si aparece la opción de “Añadir eSIM”. Si está disponible, tu teléfono es compatible.

Caja o manual

La tercera técnica es que revises el manual de usuario o el empaque del celular para encontrar el número EID, el cual corresponde a una eSIM.

De igual forma, puedes consultar en el sitio web del fabricante de tu teléfono.

Las eSIM también deben ser registradas en el Padrón de Telefonía Móvil de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Foto: Unsplash

¿Qué celulares son compatibles con las eSIM?

Gran parte de los celulares más recientes ya cuentan con esta tarjeta virtual, pero aquí te mostramos algunos de estos equipos:

Huawei P40 y P40 Pro

Huawei Pura 70 Pro

iPhone X

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 15

iPhone 16

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 50 Fusion

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S24

Xiaomi 14 Ultra

HONOR Magic V2

Nokia G60

¿Tienes alguno de los celular anteriores? Entonces puedes hacer uso también de estas tarjetas virtuales sin importar que utilices una tarjeta SIM, ya que se pueden utilizar ambas al mismo tiempo sin ningún problema.

Una eSIM puede ser tu mejor aliada si no quieres hacer uso de tarjetas físicas, solo toma en cuenta que no todos los dispositivos tienen compatibilidad con ellas.

De igual manera, considera que también estas tarjetas virtuales deberán registrarse en el Padrón de Telefonía Móvil antes del 30 de junio.

