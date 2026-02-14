En la actualidad, nuestro objeto más esencial es el celular. No solo nos sirve para conversar con amistades o familiares, también nos facilita la vida cuando se trata de hacer pagos, buscar rutas de transporte o simplemente entretenernos.

Sin embargo, al igual que todo aparato electrónico, llega al fin de su vida cuando el hardware y software comienzan a fallar. ¿A los cuántos años ocurre esto? Te compartimos la opinión de los expertos.

Un celular puede durar varios años con el mantenimiento adecuado. Foto: Unsplash

¿Cómo ver el tiempo de vida de tu celular?

De acuerdo con el blog de Samsung, las primeras señales de que tu celular está a punto de concluir su ciclo se reflejan en la batería, por ejemplo, cuando la pila se descarga rápidamente, cuando lo conectas y no se alimenta, o cuando el dispositivo se apaga repentinamente.

Una de las razones por las que tu teléfono puede apagarse de la nada, es el deterioro electroquímico de la batería, que se produce con prácticas como usarlo mientras se carga.

Como prevención a este problema, el fabricante recomienda apagarlo y permitir que se alimente de energía.

A nivel del software, el celular manifiesta un desgaste cuando se vuelve extremadamente lento, si sufre sobrecalentamiento o problemas de conectividad (en el Wi-Fi y el Bluetooth).

También es posible que la capacidad de almacenamiento se vea afectada, lo que se hace evidente cuando el dispositivo ya no puede soportar las actualizaciones o cuando recibe una nueva función pero se traba.

Todas estas son señales perceptibles; aunque hay otra manera de saber el tiempo que le queda de vida a un celular y consiste en revisar el estado de la batería desde la app "Ajustes" o "Configuración".

En dicho apartado se mostrará el porcentaje de vida de la pila. Si se encuentra entre el 70% y 90%, quiere decir que todavía resiste y puede durar un par de años más; pero si se ubica entre el 40% y el 60%, significa que el desgaste ya es bastante notorio.

Si hablamos de años, en promedio, un celular puede durar de 2 a 5 años. Este periodo depende de los hábitos de uso y de mantenimiento que se le den al equipo.

Una batería en buen estado puede ubicarse entre el 70% y 90%. Foto: Unsplash

Promedio de vida de la batería de algunas marcas

Estos son algunos de los ejemplos de marcas que especifican el tiempo de vida útil de sus dispositivos:

Oppo: 2– 3 años

Xiaomi: 2 – 4años

Huawei: 2 – 4 años

Smasung: 3 – 6 años

iPhone: 4 – 8 años

Si tu celular ha presentado algunas de estas señales, es posible que no le quede mucho tiempo de vida. En el mejor de los casos, puedes acudir a soporte técnico para que reemplacen el componente; de lo contrario, tendrás que cambiar de equipo.

