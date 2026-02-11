Es una realidad: puedes echar mano de la tecnología para un 14 de febrero inolvidable. Por ejemplo, una freidora de aire podría ayudarte a preparar la comida favorita de tu pareja o una pantalla inteligente permitiría ver una película o serie romántica con la mejor calidad.

Son diversos los gadgets que te ayudan tanto en la organización (Alexa+ ofrece ahora recomendaciones de alimentos según los ingredientes que tengas en el refrigerador) como durante la cita con esa persona especial.

La siguiente selección reúne productos como una máquina para hacer café, una barra de sonido para escuchar música con la mejor calidad y un marco digital para desplegar imágenes y videos de los enamorados. La idea es que tengan un momento único.

Pantalla LG AI OLED evo C5E

Cuenta con el respaldo de este televisor inteligente si quieres desplegar la mejor calidad de imagen al momento de ver una serie o película romántica con tu pareja. Además de que está disponible en tamaños de 55, 65 y 77 pulgadas, se complementa con la resolución 4K (procesador alpha 9 AI Gen8), niveles de negro reales, diversas funciones de IA que personalizan las recomendaciones de contenido, LG Gallery+ (más de 100 obras de arte, paisajes envolventes y videos espectaculares) y sonido envolvente.

Foto: Especial

Dónde comprar: lg.com/mx

Precio aproximado: desde $19,000

Máquina de espresso Breville Barista Touch

¿Qué tal cerrar la velada con un flat white o un espresso, además de una buena conversación? Esta máquina asegura un rendimiento profesional con su pantalla táctil, menú de bebidas preprogramado y espumado de leche automático, además de que su molinillo muele la cantidad exacta de granos en el momento.

El equipo también permite ajustar la intensidad del café, la textura de la leche y la temperatura para satisfacer las preferencias de tu media naranja. La aplicación del fabricante permite una configuración interactiva en 3D, por si no te gustan los manuales.

Foto: Especial

Dónde comprar: breville.com/es-mx

Precio aproximado: $17,600

Barra de sonido JBL Bar 800MK2

Una de las opciones que tienes para cerrar una tarde romántica es con una serie o película que los atrape, y eso puede mejorar con un sonido espectacular ofrecido por un sistema de audio de última generación.

La barra JBL Bar 800MK2 tiene como novedad altavoces envolventes desmontables que aseguran una autonomía de larga duración, además de estándares como Dolby Atmos y DTS Virtual:X, optimización de diálogo (PureVoice 2.0), tecnología SmartDetails para no perder ningún detalle sonoro y graves potentes.

Foto: Especial

Dónde comprar: jbl.com.mx

Precio aproximado: $19,000

Amazon Echo Show 11

Ahora, con la ayuda de Alexa+, el asistente de inteligencia artificial generativa de nueva generación de Amazon, puedes desde solicitar una lista de reproducción con los artistas favoritos de cada uno hasta reservar una mesa en un restaurante por medio de la plataforma OpenTable.

Y uno de los mejores dispositivos para sacarle el mayor provecho a esta innovación es el Echo Show 11, que combina una pantalla táctil Full HD y audio envolvente. Otra de sus ventajas es que se abre la posibilidad de controlar los dispositivos del hogar inteligente.

Dónde comprar: Amazon y departamentales

Precio aproximado: $4,800

Foto: Especial

¡Alexa, te amo! De acuerdo con Amazon México, los usuarios mexicanos tienen una relación profunda con Alexa, al grado de haber interactuado con ella más de 700 mil millones de veces en los últimos tres años. Esa conexión se incrementará considerablemente con la llegada de Alexa+ al país.

Freidora de aire Ninja DoubleStack XL

Con la llegada de equipos de última generación, el cocinar también resulta toda una experiencia. ¿Eres de esas personas que demuestra su amor con una rica receta? La Ninja DoubleStack XL cuenta con un par de cestas apiladas para un proceso mucho más rápido (hasta cuatro alimentos a la vez), flujo de aire óptimo y seis programas versátiles de cocción: freír al aire, asar al aire, rostizar, hornear, recalentar y deshidratar. No son pocas las personas que han quedado satisfechas con el desempeño de este producto.

Foto: Especial

Dónde comprar: Amazon México

Precio aproximado: $6,000

Marco digital Aura

¿Qué te parece la idea de compartir un recuerdo especial con tu pareja? Pero no lo reduzcas a un simple mensaje en WhatsApp. Estos marcos digitales de nueva generación están conectados al wifi, con lo que se abre la posibilidad de que envíes una foto o video de manera remota para que aparezca directamente en la pantalla del dispositivo.

Los equipos de Aura se distinguen por su display HD optimizado, almacenamiento sin necesidad de suscripciones y una aplicación que asegura la privacidad de los usuarios. Desde México, es posible comprar los modelos Carver y Carver Mat.

Foto: Especial

Dónde comprar: Amazon México

Precio aproximado: desde $3,000

Impresora portátil Canon Ivy 2

Para este 14 de febrero tienes la posibilidad de imprimir algunas fotos con esa persona especial sin ninguna complicación. Una vez que hagas una selección desde la galería de tu móvil, puedes personalizar cada imagen mediante la aplicación que diseñó el fabricante. Lo que sigue es imprimir hasta 20 fotografías por cada carga de batería.

Canon asegura que la Ivy 2 no usa tinta, sino que se basa en la tecnología ZINK (Zero Ink): el papel fotográfico cuenta con pequeños cristales que, al calentarse, liberan su color.

Foto: Especial

Dónde comprar: tienda digital de la marca

Precio aproximado: $2,400

Focos inteligentes WiZ

Para personalizar cada espacio de la casa con la iluminación correcta, lo mejor es optar por un paquete de focos inteligentes, y los de la marca WiZ (A19) no decepcionan, ya que ofrecen 16 millones de colores, posibilidad de programar su encendido y apagado, distintos modos de iluminación, fácil configuración y compatibilidad con Alexa (Alexa+) y otros asistentes.

Si así lo prefieres, también puedes pasar de manera rápida de una luz blanca cálida a fría. Igualmente, es otro de los productos que presume buenas calificaciones por parte de los clientes.

Foto: Especial

Dónde comprar: Amazon México

Precio aproximado: $934 pesos

¡Extra!: Series y películas

Si no sabes qué ver este 14 de febrero en los servicios de streaming, estas nuevas series y películas románticas no te decepcionarán:

Amores materialistas Anora Bridgerton Todo de ti La idea de ti Emily en París Si la vida te da mandarinas Como agua para chocolate Alta fidelidad El verano en que me enamoré

