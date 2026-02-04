De manera periódica, ciertas plataformas de streaming como Netflix suelen actualizarse para ofrecer un mejor servicio. Y, al igual que sucede con los celulares, algunas televisiones dejan de ser compatibles.

La razón detrás de esto no es demasiado complicada de entender: dichos dispositivos dejan de ser capaces de soportar . Si quieres saber de cuáles se trata, aquí te lo decimos.

Netflix se actualiza constantemente para mejorar su servicio. Foto: Unsplash

¿Qué dispositivos dejarán de ser compatibles con Netflix?

El próximo 15 de febrero, de acuerdo con la plataforma estadounidense, se enviará una actualización que ya no podrán soportar las televisiones con más de 10 años de antigüedad.

"Netflix podría no estar disponible en algunas TV y ciertos dispositivos de streaming para TV fabricados antes de 2015”, señala en su Centro de ayuda. Así que ve revisando si tu televisión podría resultar afectada.

Con las actualizaciones, dicha compañía busca incorporar y mejorar las funciones de protección a los usuarios, sobre todo en temas de seguridad durante la navegación.

Específicamente sobre las televisiones, los modelos que dejarán de ser incompatibles en febrero 2026 son:

Las cuatro generaciones de Apple TV.

Modelos Panasonic de las series CX600, CX650, CX700 y CZ950 OLED.

Modelos LG de la Serie U y Serie L.

Modelos de Samsung Smart TV de la Serie EOS.

Sony BRAVIA en las versiones KDL, XBR, W95 y X95.

Y para el caso de celulares, estos son los modelos en los que ya no se podrá ver Netflix:

Samsung Galaxy S5 y Galaxy Note 4.

Sony Xperia M4 Aqua.

Motorola Moto X y Moto G segunda generación.

LG G3 y LG G4.

HTC One M8.

Huawei Ascend Mate 7.

Asus ZenFone 2.

Netflix suele avisar a los usuarios cuando su televisor dejará de ser compatible. Foto: Pexels

¿Cómo saber si tu dispositivo dejará de ser compatible con Netflix?

En su mismo Centro de Ayuda, el servicio de streaming indica que si en tu televisión aparecen los códigos R40, R12 o R25-1 significa que pronto dejará de ser compatible con la plataforma. Asimismo, es posible que en la TV aparezca la leyenda “Netflix pronto dejará de ser compatible con este dispositivo” o similares.

Pero no te preocupes, aunque ya no puedas ingresar a la plataforma desde tu televisor, debes saber que tu cuenta no sufrirá modificaciones. Lo único que debes hacer para recuperar el acceso es iniciar sesión en una TV diferente.

Si no tienes presupuesto para comprar un dispositivo nuevo, recuerda que hay alternativas como el Amazon Fire Stick que moderniza las televisiones antiguas y les da las mismas funciones que una inteligente.

Netflix no pretende dejar sin servicio a nadie, sino seguir fortaleciendo su servicio de streaming para disfrutar su catálogo de películas, series y documentales.

