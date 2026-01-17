¿Tienes en casa una televisión vieja? Si es así, probablemente hayas pensado en deshacerte de ella por la poca variedad de contenido que ofrece. Pero no es necesario que la tires porque puedes transformarla en una Smart TV.

Aunque podrías darte el gusto de comprar una nueva, es mejor poner a prueba este truco que hoy te presentamos para ahorrar unos cuantos pesos. ¿Quieres saber en qué consiste? Sigue leyendo.

¿Qué necesitas para convertir tu televisión vieja en una Smart TV?

Esta conversión de tu aparato es posible gracias a dispositivos de streaming que se venden en el mercado. Dichos aparatos mejoran la señal en televisiones viejas, les habilitan funciones modernas y les ofrecen conectividad WiFi.

Uno de estos dispositivos más populares es el de Amazon. El Fire TV Stick HD es compatible con televisiones que tienen entrada HDMI; pero ¿qué beneficios ofrece?

Permite ver contenido en streaming en plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, YouTube, entre otras.

Sirve para escuchar música en Spotify, Amazon Music y Deezer.

Proyecta y comparte contenido desde el celular a la televisión, como fotos, videos y presentaciones, sin necesidad de utilizar cables.

Ofrece la posibilidad de instalar juegos en la televisión y app como Twitch o TikTok, así como navegadores como Firefox.

Es compatible con comandos de voz de Alexa para facilitar tareas como buscar contenido o abrir apps.

Actualmente, tiene un costo que va de los $500 a los $899.

¿Cómo vincular el Amazon Fire TV Stick HD con tu televisión?

Si te animas a invertir en este producto para mejorar tu experiencia al momento de ver televisión, entonces debes saber que el Amazon Fire TV Stick HD es muy sencillo de conectar.

Aunque el propio fabricante incluye las instrucciones dentro del empaque, en el sitio web de Amazon también se especifican los pasos para realizar una vinculación exitosa:

Conecta el Fire TV Stick HD directamente a tu televisión HD o usa la extensión HDMI incluida.

Enchúfalo a una toma de corriente y enciende la TV.

Posteriormente, cambia la entrada HDMI correcta

Conecta al WiFi el dispositivo y comienza a explorar las aplicaciones de contenido.

Y, como lo mencionamos anteriormente, un beneficio de este aparato es que permite controlar vía remota la televisión gracias a los comandos de voz de Alexa.

Para eso, también necesitas hacer una vinculación con los siguientes pasos:

Abre la app de Alexa y entra a “Más”.

Selecciona “Configuración” y da clic en “TV y video” .

Elige “Fire TV” y oprime “Vincular mi dispositivo Alexa".

Finalmente, sigue las instrucciones de la pantalla para terminar el proceso.

Como podrás ver, no es necesario que deseches tu televisor viejo. Si tienes la oportunidad, sácale provecho con este hack de tecnología.

