Como parte de los preparativos para la Copa del Mundo 2026, el Gobierno de la CDMX pondrá en funcionamiento una tarjeta de Movilidad Integrada edición limitada que servirá para pagar su pasaje a quienes acudan al Estadio Ciudad de México.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, dio a conocer que esta tarjeta servirá a quienes hagan uso del servicio de "Ride" y "Park and Ride" que operará el próximo 11 de junio en distintos puntos de la ciudad para acercar a la población al recinto deportivo.

¿Cómo adquirir la Tarjeta de Movilidad Integrada edición especial?

La tarjeta de Movilidad Integrada edición especial por el Mundial no tendrá un costo extra y se otorgará directamente a quienes hagan uso de los servicios de Park and Ride y no la tengan. La tarjeta física se debe pagar en efectivo, pero también se puede obtener la versión digital.

“No tiene un costo extra, sólo es una edición limitada y se va a poder comprar. ¿De qué manera? Con efectivo, si uno utiliza el viaje y no tiene tarjeta, ahí mismo se le otorga, se le carga o de manera digital o física, si ya tiene una anterior a esta, si la quiere comprar a través de la APP Ciudad de México o MercadoPago”, explicó.

La tarjeta física se podrá adquirir en los puntos de salida de los servicios de Ride y Park and Ride.

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