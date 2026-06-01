Metrópoli | 01-06-26 | 21:32 | Actualizada | 01-06-26 | 21:32 |

Como parte de los preparativos para la , el Gobierno de la CDMX pondrá en funcionamiento una que servirá para pagar su pasaje a quienes acudan al Estadio Ciudad de México.

El secretario de Movilidad, , dio a conocer que esta tarjeta servirá a quienes hagan uso del servicio de "Ride" y "Park and Ride" que operará el próximo 11 de junio en distintos puntos de la ciudad para acercar a la población al recinto deportivo.

¿Cómo adquirir la Tarjeta de Movilidad Integrada edición especial?

La tarjeta de Movilidad Integrada edición especial por el Mundial no tendrá un costo extra y se otorgará directamente a quienes hagan uso de los servicios de Park and Ride y no la tengan. La tarjeta física se debe pagar en efectivo, pero también se puede obtener la versión digital.

No tiene un costo extra, sólo es una edición limitada y se va a poder comprar. ¿De qué manera? Con efectivo, si uno utiliza el viaje y no tiene tarjeta, ahí mismo se le otorga, se le carga o de manera digital o física, si ya tiene una anterior a esta, si la quiere comprar a través de la APP Ciudad de México o MercadoPago”, explicó.

La tarjeta física se podrá adquirir en los puntos de salida de los servicios de Ride y Park and Ride.

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cr

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