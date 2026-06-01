[Publicidad]
Tanto la ruta 14 del Trolebús que conectará CU con el Estadio Ciudad de México y que será llamada “Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales”, como la Línea 0 o “Ruta del Chapulín” que irá de CU a Chapultepec, están por ser inauguradas, para sumarse a la red de movilidad que diariamente transporta a miles de personas por la CDMX.
Las unidades que conformarán estas nuevas rutas estarán decoradas con distintos animales emblemáticos de la capital, como teporingos, tlacuaches y cacomixtles, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
En conferencia de prensa, a 10 días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, Brugada Molina adelantó que las unidades de ambas rutas ya están balizadas, por lo que sólo están por elegir qué día las echarán a andar.
Lee también Declaran Patrimonio Natural de CDMX a dos ahuehuetes ubicados en Tacuba y Parque España; ya suman varios ejemplares
Ante medios de comunicación, la mandataria mostró algunas imágenes de las nuevas unidades, que lucen el característico color azul de los servicios de transportes eléctricos de la CDMX, decorados con figuras de animales cacomixtles, camaleones y tlacuaches.
“La Línea 14 va a tener varios animales; uno de ellos, el tecuiche, que es un animal que es como una lagartija endémica de los pedregales de Santa Úrsula y que el pueblo originario lo retoma como tal. Va a tener el cacomixtle, el tlacuache, el teporingo”, adelantó.
En el caso de la Ruta Cero, las unidades tendrán balizamiento con imágenes de chapulines, aunque esas no se dieron a conocer aún.
Comerciantes del Centro Histórico exigen liberar vialidades; bloqueos de la CNTE afectan negocios y ponen en riesgo empleos, dicen
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Nación
SEP convoca a la CNTE a mesa de diálogo en Gobernación este martes; busca acuerdos tras inicio de paro indefinido
Nación
CNTE inicia Asamblea Nacional Representativa; definen plan de acción y movilizaciones para este martes
Metrópoli
Se desborda el Río La Coyotera en Huixquilucan; fuertes lluvias provocan inundaciones y vehículos varados
Metrópoli
Intensa lluvia en CDMX provoca inundaciones y deslaves; automovilistas quedan varados
Sección
Cadáver permanece horas en banca del Centro CDMX, bloqueos de la CNTE impiden llegada de peritos
Sección
"Aquí tengo a tu ex": Emiliano Aguilar confiesa que Nodal le escribió borracho y revela el duro mensaje
Sección
¿Por qué no debes comer lichis en ayunas? Esta es la advertencia de salud
Sección
¿Qué estaciones del Metro CDMX estarán cerradas en Junio? Alternativas para evitar retrasos