Tanto la ruta 14 del Trolebús que conectará CU con el Estadio Ciudad de México y que será llamada “Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales”, como la Línea 0 o “Ruta del Chapulín” que irá de CU a Chapultepec, están por ser inauguradas, para sumarse a la red de movilidad que diariamente transporta a miles de personas por la CDMX.

Las unidades que conformarán estas nuevas rutas estarán decoradas con distintos animales emblemáticos de la capital, como teporingos, tlacuaches y cacomixtles, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Las unidades mostrarán especies nativas de la capital. Foto: Especial.

En conferencia de prensa, a 10 días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, Brugada Molina adelantó que las unidades de ambas rutas ya están balizadas, por lo que sólo están por elegir qué día las echarán a andar.

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Ante medios de comunicación, la mandataria mostró algunas imágenes de las nuevas unidades, que lucen el característico color azul de los servicios de transportes eléctricos de la CDMX, decorados con figuras de animales cacomixtles, camaleones y tlacuaches.

La ruta 14 del Trolebús que conectará CU con el Estadio Ciudad de México y que será llamada “Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales”. Foto: Especial.

“La Línea 14 va a tener varios animales; uno de ellos, el tecuiche, que es un animal que es como una lagartija endémica de los pedregales de Santa Úrsula y que el pueblo originario lo retoma como tal. Va a tener el cacomixtle, el tlacuache, el teporingo”, adelantó.

En el caso de la Ruta Cero, las unidades tendrán balizamiento con imágenes de chapulines, aunque esas no se dieron a conocer aún.

Trolebús estrenará rutas rumbo al Mundial; unidades mostrarán especies nativas de la capital. Foto: Especial.

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